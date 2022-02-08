З'явилося відео, як під Дніпром чоловік пірнув в ополонку і не виринув: загинув на очах у дружини

У селі Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області на річці Чортомлик втопився чоловік . Він пірнув у ополонку і пішов під лід.

Так, інцидент стався 5 лютого.

На ролику видно, як 38-річний чоловік роздягнувся і стрибнув в ополонку, яку випиляв за кілька хвилин до цього його товариш. Зокрема, свої дії він попросив дружину зняти на камеру.

Після стрибка чоловік не зміг виплисти й пішов під лід. Дружина та товариш не змогли його побачити й дістати.

На місце подіє відразу викликали рятувальників, які розпочали пошуки. Тіло чоловіка наступного дня дістали водолази на глибині 4 метри за 20 м від берега.

Відео інциденту можна переглянути за посиланням. Обережно, 18+

Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку та не винирнув (facebook.com/MNSDNE)

Як правильно пірнати у крижану воду: