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З'явилося відео, як під Дніпром чоловік пірнув в ополонку і не виринув: загинув на очах у дружини

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Дніпропетровська область, Вівторок 08 лютого 2022 16:19
З'явилося відео, як під Дніпром чоловік пірнув в ополонку і не виринув: загинув на очах у дружини Чоловік під Дніпром втопився у річці (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області на річці Чортомлик втопився чоловік. Він пірнув у ополонку і пішов під лід.

Відео нещасного випадку опублікували в Telegram-каналі "Труха Харьков"

Так, інцидент стався 5 лютого.

На ролику видно, як 38-річний чоловік роздягнувся і стрибнув в ополонку, яку випиляв за кілька хвилин до цього його товариш. Зокрема, свої дії він попросив дружину зняти на камеру.

Після стрибка чоловік не зміг виплисти й пішов під лід. Дружина та товариш не змогли його побачити й дістати.

На місце подіє відразу викликали рятувальників, які розпочали пошуки. Тіло чоловіка наступного дня дістали водолази на глибині 4 метри за 20 м від берега.

Відео інциденту можна переглянути за посиланням. Обережно, 18+

З'явилося відео, як під Дніпром чоловік пірнув в ополонку і не виринув: загинув на очах у дружиниЗ'явилося відео, як під Дніпром чоловік пірнув в ополонку і не виринув: загинув на очах у дружини

Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку та не винирнув (facebook.com/MNSDNE)

Як правильно пірнати у крижану воду:

  • Готуйте організм до купання завчасно. Зокрема, починаючи з ранкових загартовувань водою, повільно знижуючи її температуру;
  • Перед зануренням зробіть розминку;
  • Пірнайте поступово;
  • Занурюйтеся у воду по шию, не пірнайте з головою, бо це може спровокувати різке охолодження організму;
  • Перебувайте у воді 3-5 секунд;
  • Коли вийшли з води, якомога швидше зніміть мокрий одяг;
  • Не вживайте алкоголь та не паліть перед зануренням.

Раніше ми повідомляли, що під Вінницею школярка дивом врятувала брата від загибелі. Зазначається, що хлопчик на ставку пішов під лід.

Також ми писали, що під Херсоном діти провалилися під лід і мало не загинули. Дітей дивом врятував охоронець.

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