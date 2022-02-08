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Під Вінницею школярка дивом врятувала брата від загибелі: пішов під лід у секунди

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Вінницька область, Вівторок 08 лютого 2022 14:46
Під Вінницею школярка дивом врятувала брата від загибелі: пішов під лід у секунди Під Вінницею школярка врятувала життя своєму братові (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На Вінниччині 12-річна школярка дивом врятувала молодшого брата від загибелі. Дівчинка моментально відреагувала на небезпеку і кинулася рятувати дитину, яка на її очах пішла під лід.

Деталі цієї події розповіли у виданні "Сьогодні".

Учень 4 класу приїхав у гості до родичів у село Тростянець Вінницької області. Діти вирушили на прогулянку до місцевого ставка і їх розваги ледь не закінчилися трагічно.

Біля ставка є невелика гірка, на якій діти вирішили покататися. У якийсь момент хлопчик відокремився від решти групи та пішов на копанку, яка знаходиться неподалік. Копанка дуже глибока, близько 3 метрів.

Частина дітей розбіглася по домівках, а за братом залишилася доглядати його двоюрідна сестра, 12-річна Ангеліна Соболь.

Здалеку вона побачила, що хлопчик підійшов до ставка. Там він вийшов на лід і почав по ньому бити палицею. Ангеліна поспішила до брата і побачила, що лід вже тріснув і хлопчик почав йти під воду.

Вона кинулася до нього, простягнула палицю і зрозуміла, що витягнути самостійно сил у неї не вистачить. Дівчинка міцно тримала палицю, щоб брат не пішов під воду, а другою рукою почала набирати на телефоні маму.

Хлопчик провів у крижаній воді 5 хвилин і у нього закінчилися сили. Він вже почав відпускати палицю, але в цей момент до ставка встигли прибігти дорослі та витягнути його з води.

За відвагу і сміливість Ангеліну Соболь номінуватимуть на героя-спасителя у 2022 році. Нагородження відбувається до Дня рятувальника, 17 вересня.

І цю нагороду отримують люди, які проявили мужність і героїзм при порятунку людей, майна, за ліквідацію пожеж, аварій, стихійного лиха.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Херсоном діти провалилися під лід і дивом врятувалися.

А також розповідали про те, що маленький хлопчик пішов пішки до Києва, щоб знайти маму.

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