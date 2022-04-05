З'явилося апокаліптичне відео звільненого Гостомеля: як зараз виглядає місто
У Київській області українські військові звільнили Гостомель. Як і інші міста він виглядає апокаліптично після вторгнення загарбників. Колись мирне місто перетворилося на сцену з фільму жахів.
Відео колись мирного міста опублікував Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.
Ролик знімали 4 квітня 2022 року. Дуже важко що-небудь коментувати, на відео ви можете побачити все самі.
У Гостомелі повністю знищені дороги, зруйновані і спалені будинки, стоять розбиті і кинуті власниками приватні автомобілі, знищена ворожа техніка. Подекуди на вулицях досі лежать снаряди.
Гостомель після загарбників виглядає так
Нагадаємо, що виїхали українців з Київської області, просять поки не повертатися, міста заміновані і зараз дуже небезпечні для цивільних.
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