ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З'явилося апокаліптичне відео звільненого Гостомеля: як зараз виглядає місто

Новость на русском →
Гостомель, Вівторок 05 квітня 2022 09:28
З'явилося апокаліптичне відео звільненого Гостомеля: як зараз виглядає місто Фото: Гостомель після вторгнення РФ виглядає так (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Київській області українські військові звільнили Гостомель. Як і інші міста він виглядає апокаліптично після вторгнення загарбників. Колись мирне місто перетворилося на сцену з фільму жахів.

Відео колись мирного міста опублікував Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

Ролик знімали 4 квітня 2022 року. Дуже важко що-небудь коментувати, на відео ви можете побачити все самі.

У Гостомелі повністю знищені дороги, зруйновані і спалені будинки, стоять розбиті і кинуті власниками приватні автомобілі, знищена ворожа техніка. Подекуди на вулицях досі лежать снаряди.

Гостомель після загарбників виглядає так

Нагадаємо, що виїхали українців з Київської області, просять поки не повертатися, міста заміновані і зараз дуже небезпечні для цивільних.

Як ми писали раніше, з'явилися докази, що Яндекс приховує в новинах злочини росіян у Бучі та Маріуполі.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гостомель
LITE
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни