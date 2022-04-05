Появилось апокалиптичное видео освобожденного Гостомеля: как сейчас выглядит город
В Киевской области украинские военные освободили Гостомель. Как и другие города он выглядит апокалиптично после вторжения захватчиков. Некогда мирный город превратился в сцену из фильма ужасов.
Видео некогда мирного города опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Ролик снимали 4 апреля 2022 года. Очень трудно что-либо комментировать, на видео вы можете увидеть все сами.
В Гостомеле полностью уничтожены дороги, разрушены и сожжены дома, стоят разбитые и брошенные владельцами частные автомобили, уничтожена вражеская техника. Кое-где на улицах до сих пор лежат снаряды.
Гостомель после захватчиков выглядит так
Напомним, что уехавших украинцев из Киевской области, просят пока не возвращаться, города заминированы и сейчас очень опасны для гражданских.
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