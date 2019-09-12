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З'явилися зворушливі фото Зеленського зі звільненими з моряками

STYLERЖиття    12.09.2019 - 16:42
З'явилися зворушливі фото Зеленського зі звільненими з моряками
Володимир Зеленський і моряки (фото: president.gov.ua)

Володимира Зеленського звільнені з російського полону моряки покликали на весілля

Володимир Зеленський в неформальній обстановці зустрівся з звільненими з російського полону українськими моряками і членами їхніх сімей. Зустріч проходила 12 вересня на парковому дворі Маріїнського палацу в Києві.

З'явилися зворушливі фото Зеленського зі звільненими з моряками

Володимир Зеленський і родичі моряків (фото: president.gov.ua)

Під час спілкування з військовослужбовцями Володимир Зеленський привітав хлопців з поверненням на Батьківщину, а окремо подякував їх батькам, братам та сестрам, за ту підтримку, яку вони надавали своїм рідним і близьким людям.

Зеленський зазначив, що родичі моряків - такі ж герої, як і самі воїни, адже вони робили все, щоб повернути моряків додому.

З'явилися зворушливі фото Зеленського зі звільненими з моряками

Володимир Зеленський і родичі моряків (фото: president.gov.ua)

Також президент сказав, що операція з повернення українців з Росії була надскладною, адже до процесу були залучені багато людей і органів влади, які злагоджено працювали над цим питанням.

Крім цього Зеленський обрадував моряків, повідомивши їм, що кожен з них отримає власне житло в Одесі.

З'явилися зворушливі фото Зеленського зі звільненими з моряками

Володимир Зеленський зустрівся з моряками (фото: president.gov.ua)

У свою чергу, моряки подякували Зеленському за повернення додому, за те, що він носив на руках браслети з іменами українських військовополонених, а деякі молоді воїни навіть запросили главу держави на власні весілля.

Володимир Зеленський і звільнені з полону моряки (фото: president.gov.ua)

Додамо, що під час зустрічі з моряками Володимир Зеленський вручив їм подарунки - спеціальні президентські годинники.

З'явилися зворушливі фото Зеленського зі звільненими з моряками

Годинники від Володимира Зеленського (фото: president.gov.ua)

Нагадаємо, що українські військовополонені моряки і політв'язні Кремля повернулися в Україну в суботу, 7 вересня. Їх обміняли за формулою 35 на 35.

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