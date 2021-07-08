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Єдиний курорт в "ДНР": як сьогодні виглядає Сєдове

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Донецька область, Четвер 08 липня 2021 08:05
Єдиний курорт в "ДНР": як сьогодні виглядає Сєдове Колаж РБК-Україна: що діється на єдиному курорті "ДНР" у Сєдове
Автор: Володимир Костирін

У курортне селище Сєдове, яке знаходиться під контролем бойовиків "ДНР", жителям ОРДЛО доводиться добиратися через блокпости, простоювати в багатогодинних чергах, проходити процедури попередньої реєстрації, перевірки та огляди в рамках "протиепідеміологічних заходів" через COVID-19.

Що ж очікує на курорті в Таганрозькій затоці Азовського моря людей після всього цього квесту - читайте в матеріалі нижче.

Жителі підконтрольних окупантам територій на Донбасі діляться враженнями від відпочинку в смт Сєдове в мережі, публікують відео та фото.

У публікаціях звучать скарги на засмічені пляжі та високі ціни при низькому сервісі. До того ж нещодавно на курорті сталися підтоплення через негоду зі шквалами та зливами.

Відео: у Сєдовому днями погіршилася погода

Однак при цьому в селище їде чимала кількість людей, адже у володарів "республіканських паспортів" толком немає особливої альтернативи.

Як розповіла про свій досвід відпочинку в Сєдове мешканка ОРДЛО в спільноті "DonetskOperative" на сторінці в Facebook, раніше на будь-який курорт Азовського моря вона добиралася за 3 години із зупинками на каву і перекуси, а зараз із 10 днів відпустки витратили тільки 2 дні на дорогу.

"Вирішили з чоловіком з'їздити на популярний серед жителів "республіки" морський курорт на Азовському морі, так би мовити. І це просто була найхе**віша моя поїздка... Простояли в черзі майже цілий день, ви уявляєте простояти день на сонці, яке нестерпно пече. Люди вже почали жартувати, що це стало вже черговою розвагою в "ДНР", на фото видно кілометрову чергу на в'їзд в Сєдове", - йдеться в публікації.

Єдиний курорт в &quot;ДНР&quot;: як сьогодні виглядає Сєдове

Черга з перевірками на в'їзді на курорт "ДНРівців" у Сєдове (фото: facebook.com/groups/ DonetskOperative)

Жінка пише, що для того, щоб прорватися до пляжу, доводилося проходити через блокпости, де "мало не залазили в труси, щоб зробити огляд". Такі багатогодинні черги з системою перепусток і попередньою реєстрацією "влада" пояснює в тому числі "боротьбою з коронавірусом", хоча як це впливає на епідеміологічну ситуацію - не уточнюється.

"Плюс до всього цього відпочити в Сєдове за ціною виходить, як злітати за кордон. А про умови проживання навіть говорити не хочу, тому що як згадаю - то відразу мурашки по тілу. Море брудне, пляжі не прибрані, скрізь сміття, та до всього цього п'яний контингент не дає нормально позасмагати тому що кричать, лаються матом, як згадала аж бридко стало", - розповіла курортниця.

Черги з перевірками документів на в'їзді у Сєдове показали на фото й інші користувачі мережі, при цьому в коментах люди зауважують, що доводилося стояти в спеку.

Єдиний курорт в &quot;ДНР&quot;: як сьогодні виглядає Сєдове

На в'їзді в Сєдове "ДНРівці" проводять перевірки з оглядами (фото: instagram.com/alenkavladichenko)

Також на знімках від відпочиваючих можна побачити прайси на продукти, яке житло пропонують знімати на курорті в пансіонатах або в приватному секторі, в якому стані інфраструктура селища з ринками, закладами харчування та пляжами.

Судячи з кадрів, недавня негода дійсно могло вплинути на кількість відпочиваючих у Сєдове. Або, як зазначають у пабліках, це результат вищеописаних факторів в комплексі.

Єдиний курорт в &quot;ДНР&quot;: як сьогодні виглядає СєдовеЄдиний курорт в &quot;ДНР&quot;: як сьогодні виглядає СєдовеЄдиний курорт в &quot;ДНР&quot;: як сьогодні виглядає СєдовеЄдиний курорт в &quot;ДНР&quot;: як сьогодні виглядає СєдовеЄдиний курорт в &quot;ДНР&quot;: як сьогодні виглядає СєдовеЄдиний курорт в &quot;ДНР&quot;: як сьогодні виглядає СєдовеЄдиний курорт в &quot;ДНР&quot;: як сьогодні виглядає СєдовеЄдиний курорт в &quot;ДНР&quot;: як сьогодні виглядає СєдовеЄдиний курорт в &quot;ДНР&quot;: як сьогодні виглядає СєдовеЄдиний курорт в &quot;ДНР&quot;: як сьогодні виглядає Сєдове

Підконтрольне "ДНР" курортне селище Сєдове у 2021 (фото: facebook.com/groups)

Раніше повідомлялося, що попри високі ціни в Затоці під Одесою, відпочиваючі все одно їдуть в найпопулярніший курорт на Будакській косі, хоча купатися на деяких пляжах в затоці небезпечно для здоров'я.

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Донбас курорт пляж оккупированные территории ОРДЛО Седово
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