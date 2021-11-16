З'явились нові подробиці зловживання УАФ під час закупівлі штучного покриття для футбольних полів

Президент Української асоціації футболу, Андрій Павелко заперечує зловживання під час закупівлі та виробництва штучного покриття для футбольних полів. Скандал навколо цього розгорівся кілька років тому.

Однак, йдеться в сюжеті, заяви Павелка спростовуються численними кримінальними провадженнями правоохоронців. Депутати створили Тимчасову слідчу комісію. Зрештою, були вручені підозри.

"Пред'явлено 6 підозр особам офілійованих структур УФФ. Це ТОВ ФФУ "Продакшн". Подозри є, запобіжні заходи існують. Ще 5 підозр особам, які робили проекти і завищували вартість будівельних робіт. Я думаю, що завдяки Офісу генпрокурора і самому генпрокурору, справи з НАБУ, на даний час вже перейшли до компетенції нацполіції Це тільки справа часу. Я думаю, тиждень-два. І все таки вивчаться матеріали і будемо звертатися - що ж далі з цими матеріалами буде і скільки підозр ще буде вручено", - заявив Григорій Мамка, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності.

Крім того, в кінці минулого року генеральний прокурор Ірина Венедіктова збиралася взяти справу під особистий контроль та активізувати розслідування, розпочате НАБУ. Натякала на бездіяльність правоохоронців.

"В свій час справа була дуже гучною, супроводжувалась журналістськими розслідуваннями, але з незрозумілих причин застигла як холодець. Скажу відверто, в мене виникло відчуття, що в футбол грали не спортсмени, а правоохоронці. Між собою", - додає генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Напередодні вже Печерський райсуд столиці встановив достатність доказів для повідомлення про підозру Генеральному секретареві УАФ Юрію Запісоцькому та колишньому директору ТОВ "ФФУ Продакшн" Андрію Окунському. Їм інкримінують вчинення пособництва у заволодінні коштами УАФ під час закупівлі обладнання для заводу ТОВ "ФФУ Продакшн" через офшорну компанію-посередника "S.D.T-FZE".

Сума збитків склала понад 26 млн грн. Тож суд зобов’язав прокурорів вчинити відповідні процесуальні дії.

"Я, як представник потерпілого Асоціації футболу міста Києва, ознайомився з матеріалами кримінального провадження. Отримані копії проаналізували разом з юристами. Побачили, що опубліковане в Інтернеті електронне листування функціонерів УАФ ніякий не фейк, як весь цей час стверджував Павелко, а повноцінний доказ, оскільки до цього листування правоохоронці отримали доступ у законному порядку. Нам здалося дивним, що при наявності доказів, що вказують на безпосередню причетність осіб з керівництва УАФ до вчинення злочину, вони залишаються ніби недоторкані, тому звернулися зі скаргою до суду", - говорить Ігор Кочетов, президент Федерації футболу Києва.