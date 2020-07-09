УАФ звинуватили в маніпуляціях щодо зведення спортоб'єктів в рамках "Великого будівництва"

Фото: Андрій Павелко (з відкритих джерел)

Павелко є фігурантів відразу семи кримінальних проваджень

Інформація про те, що уряд у рамках програми президента "Велике будівництво" нібито продовжує ініціативу Української футбольної асоціації (УАФ) по будівництву 100 нових футбольних полів є маніпуляцією. У цьому зацікавлений президент УАФ Андрій Павелко, який вже є фігурантів відразу семи кримінальних проваджень, у тому числі по корупції при реалізації бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України".

Про це написав спортивний журналіст Сергій Васильєв в блозі на "Гордоні".

"Навіщо він навмисно маніпулює контекстом, створюючи видимість наступності нинішньої влади корупційним інстинктам ФФУ/УАФ у справі зведення футбольних полів за завищеними цінами? Швидше за все, Павелко розраховує на те, що йому вдасться піти в тінь більш яскравої особистості Зеленського, який теж ратує за будівництво стадіонів", - зазначає журналіст

Він вважає, що Павелко "прагне підсунути президенту свиню, тобто свої скандальні поля зі штучним покриттям, та ще й утридорога".

Він також нагадує, що раніше народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка заявляв, що з початку роботи Тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень законодавства президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком відбувалося безпрецедентне протидію з боку керівництва УАФ та інших публічних діячів, прямо пов'язаних з Павелко, в тому числі, і в нинішньому складі ВР.

"За документами до кінця нинішнього року в країні повинні були бути побудовані 760 майданчиків. Починаючи з 2017 року, Кабмін виділяв на цей проект чималі гроші. Однак за результатами перевірки ТСК на місці футбольних полів - купи застарілого щебеню. Треба просто з'ясувати для себе, для Офісу генпрокурора, для Офісу президента, куди поділися гроші, і прийняти рішення. Будуть представники УАФ говорити правду або будуть покривати тих нардепів і фракції, які брали участь у ганебному освоєнні коштів за цією програмою. На сьогодні тільки в Києві ми побачили понад 30 майданчиків у вигляді розвалища", - повідомив Мамка.

Нагадаємо, Верховна рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування порушення законодавства президентом Андрієм Павелком в листопаді минулого року.

Через карантин, викликаний COVID-19, ТСК не встигла проаналізувати всі матеріали, зібрані правоохоронними органами, і зробити остаточні висновки відпущені регламентом терміни. Члени комісії попросили парламент пролонгувати її діяльність ще на півроку.