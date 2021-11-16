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Появились новые подробности злоупотребления УАФ при закупке искусственного покрытия для футбольных полей

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Киев, Вторник 16 ноября 2021 17:59
Появились новые подробности злоупотребления УАФ при закупке искусственного покрытия для футбольных полей Фото: искусственное покрытие для футбольных полей (mega-elit.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отрицает злоупотребление во время закупки и производства искусственного покрытия для футбольных полей. Скандал вокруг этого разгорелся несколько лет назад.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сюжет "Интера".

Однако, говорится в сюжете, заявления Павелко опровергаются многочисленными уголовными производствами правоохранителей. Депутаты создали Временную следственную комиссию. Наконец, были вручены подозрения.

"Предъявлено 6 подозрений лицам аффилированных структур УФФ. Это ООО ФФУ "Продакшн". Подозрения есть, меры предосторожности существуют. Еще 5 подозрений лицам, которые делали проекты и завышали стоимость строительных работ. Я думаю, что благодаря Офису генпрокурора и самому генпрокурору, дела с НАБУ, в настоящее время уже перешли к компетенции Нацполиции Это только дело времени. Я думаю, неделю-две. И все же изучатся материалы и будем обращаться - что же дальше с этими материалами будет и сколько подозрений еще будет вручено", - заявил Григорий Мамко, народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Кроме того, в конце прошлого года генеральный прокурор Ирина Венедиктова собиралась взять дело под личный контроль и активизировать расследование, начатое НАБУ. Намекала на бездействие правоохранителей.

"В свое время дело было очень громким, сопровождалось журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло как студень. Скажу откровенно, у меня возникло ощущение, что в футбол играли не спортсмены, а правоохранители. Между собой", - добавляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Как сообщалось, ранее УАФ обвинили в манипуляциях по возведению спортобъектов в рамках "Большой стройки".

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