З'явилися нові деталі інциденту з газом у київському метро

Що ж трапилося у метро?

Правоохоронці з'ясували, що невідомий чоловік у переході до станції метро "Площа Льва Толстого" розпилив жінці в обличчя сльозогінний газ.

"У результаті речовина потрапила і на інших пасажирів, котрі перебували на платформі", - сказали у відділі комунікації поліції Києва.

Зауважимо, що зі слів потерпілої, зловмисник вчинив такі дії "без очевидних на те причин".

Пасажирам на "Льва Толстого" було важко дихати (фото: t.me/kievreal1)

Прямо зараз на місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини інциденту, опитують свідків та розшукують порушника.