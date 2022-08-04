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Появились новые детали инцидента с газом в киевском метро

В метро Киева распылили газ (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

4 августа около полудня в метро Киева, на станции "Льва Толстого", неизвестный распылил газ, из-за чего пассажиры подземки начали задыхаться и кашлять.

Некоторые люди начали паниковать. Но в полиции Киева заверили: угроз жизни и здоровью пассажиров, оказавшихся на "Льва Толстого" в момент распыления вещества, нет.

Что же случилось в метро?

Правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина в переходе к станции метро "Площадь Льва Толстого" распылил женщине в лицо слезоточивый газ.

"В результате вещество попало и на других пассажиров, которые находились на платформе", - сказали в отделе коммуникации полиции Киева.

Заметим, что по словам потерпевшей, злоумышленник совершил такие действия "без очевидных на то причин".

Пассажирам на "Льва Толстого" было сложно дышать (фото: t.me/kievreal1)

Прямо сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и разыскивают нарушителя.

Ранее тревел-блогер объяснил, к чему приведет остановка транспорта во время тревоги.

Также мы писали, что на днях в Киеве на мосту Патона образовался "водопад".

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