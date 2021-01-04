З'явилися фото наймилішого учасника шоу "Маска": вчили рухати попкою

Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

Організатори шоу "Маска" за всесвітньо відомим форматом The Masked Singer, яке стартує на каналі "Україна" вже 16 січня 2021 року, представили наймилішого учасника.

У першому випуску за звання найсильнішого співака в масці буде зокрема міфічний змагатися гігант Циклоп.

Над костюмом цього фантастичного героя працювала дизайнер Леся Патока. Вона розповідає, що матеріал для створення Циклопа замовляли за кордоном, адже в Україні такий знайти не вдалося. Різнобарвне хутро доставляли сюди аж трьома посилками

Та найбільшим викликом для дизайнера стало створення величезного ока – головної деталі образу. У діаметрі воно сягає 1 метра, тож майстри довго міркували, де ж їм узяти форму такого розміру. Вихід було знайдено – величезне око зробили за допомогою фітнес-кулі, з якої зняли гіпсову форму, після чого відлили силіконову форму, а в неї залили пластик. Зверху ж гігантське око вручну розписували майстри.

"У більшості костюмів неможливо повернути шию, а у випадку Циклопа – взагалі нічого. Ми вчили зірку, яка ховатиметься під костюмом, рухати дупцею – для цього потрібно повністю розвернутися. Попри те, що в такому костюмі неможливо передати жодних емоцій, наш Циклоп – нереально миле створіння. З часом він навчився складатися, піднімати ручки та рухати ніжками", – розповідає художник по костюмах.

Образ Циклопа складається з кількох частин – це сам костюм, який одягається за принципом комбінезона, далі – ручки, а в кінці – об’ємна голова-маска, яка стоїть на плечах. Її неможливо ані закріпити, ані підв’язати до костюма, тому зірці на сцені шоу доводиться ще й балансувати. А маленькі отвори, через які знаменитість має можливість бачити, сховані над величезним оком Циклопа.

Циклоп - учасник шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Додамо, що український проєкт "Маска" з ведучим Володимиром Остапчуком буде складатися з рекордних для популярного формату The Masked Singer 12 епізодів.

Нагадаємо, нещодавно Остапчук у великому інтерв'ю розповів про дітей, улюблену дружину і шоу "Маска".