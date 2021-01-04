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Появились фото самого милого участника шоу "Маска": учили двигать попкой

Киев, Понедельник 04 января 2021 12:22
Появились фото самого милого участника шоу "Маска": учили двигать попкой
Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Styler

Организаторы шоу "Маска" по всемирно известному формату The Masked Singer, которое стартует на канале "Украина" уже 16 января 2021 года, представили самого милого участника.

В первом выпуске за звание сильнейшего певца в маске будет в частности мифический соревноваться гигант Циклоп.

Над костюмом этого фантастического героя работала дизайнер Леся Патока. Она рассказывает, что материал для создания Циклопа заказывали за границей, ведь в Украине такой найти не удалось. Разноцветный мех доставляли сюда аж тремя посылками.

Но самым большим вызовом для дизайнера стало создание огромного глаза – главной детали образа. В диаметре оно достигает 1 метра, поэтому мастера долго размышляли, где же им взять форму такого размера. Выход был найден – огромный глаз сделали с помощью фитнес-шара, с которого сняли гипсовую форму, после чего отлили силиконовую форму, а в нее залили пластик. Сверху же гигантский глаз вручную расписывали мастера.

"В большинстве костюмов невозможно повернуть шею, а в случае Циклопа – вообще ничего. Мы учили звезду, которая будет прятаться под костюмом, двигать попкой – для этого нужно полностью развернуться. Несмотря на то, что в таком костюме невозможно передать никаких эмоций, наш Циклоп – нереально милое создание. Со временем он научился складываться, поднимать ручки и двигать ножками", – рассказывает художник по костюмам.

Образ Циклопа состоит из нескольких частей – это сам костюм, который одевается по принципу комбинезона, далее – ручки, а в конце – большая голова-маска, которая стоит на плечах. Ее невозможно ни закрепить, ни подвязать к костюму, так что звезде на сцене шоу приходится еще и балансировать. А маленькие отверстия, через которые знаменитость имеет возможность видеть, скрыты над огромным глазом Циклопа.

Появились фото самого милого участника шоу &quot;Маска&quot;: учили двигать попкой

Циклоп - участник шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Добавим, что украинский проект "Маска" с ведущим Владимиром Остапчуком будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов.

Напомним, недавно Остапчук в большом интервью рассказал про детей, любимую жену и шоу "Маска".

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