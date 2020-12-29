Данилко ледь не програв свою квартиру в центрі Києва: з'явилися деталі

Андрій Данилко ледь не програв квартиру в Києві через шоу "Маска" (колаж: РБК-Україна)

Українські телеглядачі незабаром стануть свідками нового яскравого шоу "Маска", яке є адаптацією The Masked Singer. Проєкт транслюватиметься з 16 січня 2021 року на телеканалі "Україна".

За сюжетом чотири зіркових детектива: Оля Полякова, Настя Каменських, DZIDZIO та Андрій Данилко разом з телеглядачами спробують вгадати, які знаменитості виконують пісні під різними образами. Якщо їм дуже складно вгадати людину, то замасковані зірки дають невеликі підказки.

Цікаво, що іноді між детективами розгоралися дуже бурхливі суперечки, щодо того, хто ж ховається під маскою. Так, Андрій Данилко навіть ледь не програв свою квартиру на Хрещатику.

Артист посперечався зі своєю сценічною мамою, що під маскою саме та зірка, на яку він подумав. При цьому він був на 100% впевнений в цьому і не програв, інакше б позбувся своєї елітної житлоплощі.

Варто зазначити, що атмосфера на шоу "Маска" панувала святкова. Зоряні детективи дійсно дуже сильно перейнялися проєктом. При цьому Оля Полякова зізналася, що спочатку їй було дуже важко, когось впізнати.

Вона розповіла, що Андрій Данилко одного разу навіть дзвонив одній зірці і питав, чи не вона ховається під маскою. І хоча насправді він вгадав, але зірка не розкололася і заперечувала свою участь у проєкті.

Про те, хто ховається під масками не знали навіть режисери і художники-постановники. Маски з ними не розмовляли.

Нагадаємо Андрій Данилко відверто розповів про свою квартиру в центрі Києва і спростував деякі дані про житло.

Раніше в мережі з'явилися фотографії квартири, в якій нібито живе Андрій Данилко.