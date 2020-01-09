З'явилися фото загиблих у катастрофі в Ірані пасажирок-українок: приклад для наслідування

Авіакатастрофа МАУ в Ірані - хто з українців загинув у катастрофі (Фото: колаж РБК-Україна)

В авіакатастрофі в Ірані загинули 11 українців

Катастрофа українського літака в Ірані забрала життя 176 осіб, у тому числі й 11 громадян України. Екіпаж рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" був одним з найкращих в МАУ, і помилку пілотів авіакомпанія виключає.

У РНБО заявляють про сім версій катастрофи, а українські експерти повідомили, що слідів пожежі в двигуні не виявлено, але це не скасовує ймовірність технічної неполадки - серед озвучених розглядаються ще такі, як потрапляння російської ракети лайнер, теракт та зіткнення з безпілотником.

Український літак злетів рано вранці 8 січня і через дві хвилини зв'язок з ним зник, "Боїнг" загорівся в повітрі, пілоти розвернули лайнер, щоб повернутися в аеропорт Імама Хомейні в Тегерані, але він впав. Льотчики зуміли уникнути зіткнення з житловими будинками, інакше жертв могло б бути набагато більше.

У страшній катастрофі загинули пілоти: командир екіпажу Володимир Гапоненко, пілот-інструктор Олексій Наумкін, другий пілот Сергій Хоменко; бортпровідники Валерія Овчарук, Денис Лихно, Марія Микитюк, Катерина Статник, Юлія Сологуб та Ігор Матко; а також пасажири Олена Малахова та Ольга Кобюк.

Авіакатастрофа в Ірані - у "Борисполі" приносять квіти в пам'ять про загиблих членів екіпажу (Фото: t.me/pavlovskynews)

В Україні 9 січня оголошено день жалоби. Люди несуть в аеропорт "Бориспіль" квіти, паперові літачки та свічки.

Чоловік загиблої Малахової в мережі написав слова скорботи і попросив помолитися за Олену та інших жертв авіакатастрофи.

"Помоліться, не хотів публічності, але думаю, що треба помолитися за мою Олену та всіх загиблих", - йдеться у публікації.

Олена Малахова (Фото: соцмережі)

Малахова народилася в 1981 році. Вона була директоркою авіакомпанії "СкайАвіаТранс", яка займалася вантажними авіаперевезеннями.

Олена Малахова (Фото: соцмережі)

Іл-76 цього авіаперевізника влітку 2019-го був збитий ракетами в Лівії. Борт здійснював посадку в аеропорту Місрати і доставляв гуманітарний вантаж Міжнародній Організації Червоного Хреста з Анкари.

Навесні торік літак авіакомпанії перевозив 8 дельфінів та 2 морських левів з Одеси до Таїланду.

Рідні та близькі Малахової сумують через трагедію в Ірані та розповідають, що вона була прикладом для наслідування, сильною, красивою, мудрою і безстрашною жінкою.

Фото: скрін facebook.com/shura.rastorgueva

Фото: скрін facebook.com/elena.malakhova

Другій загиблій Ользі Кобюк був 61 рік. Жінка літала до Ірану, щоб відвідати свою дочку та її чоловіка-іранця.

Ольга 8 січня поверталася назад до України.

Ольга Кобюк (Фото: соцмережі)