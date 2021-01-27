З'явилися фото нового відділення ПриватБанку: без кас, але з кіосками

ПриватБанк відкрив унікальне відділення в Києві (фото: РБК-Україна)

ПриватБанк оголосив про відкриття першого цифрового банківського відділення - Concept Store - в Україні. Воно з'явилося в самому центрі Києві за адресою Майдан Незалежності, 2.

В пресслужбі банку розповіли, що нове відділення працює без традиційних кас і оснащене інноваційними технологіями - мультитачбарами, діджитал-екранами, кіосками самообслуговування та іншими сучасними рішеннями. Тут клієнти зможуть не тільки отримувати цифрові фінансові послуги, але і скористатися комфортним хабом для роботи і спілкування.

Цікаво, що при вході у відділення банк розпізнає клієнта з допомогою біометрії, і відразу пропонує зробити одні з найпопулярніших операцій через Приват24.

Так виглядає інноваційне відділення ПриватБанку у Києві (фото: прес-служба)

Вибравши необхідну операцію, її можна завершити у Приват24, скористатися мультитачбаром або ж звернутися за допомогою до хостес. А для готівкових операцій у відділенні стоять універсальні банкомати, де можна, як поповнити карту, так і зняти гроші.

У банку розповіли, що більшість технологій, які використовуються в інноваційному відділенні, скоро будуть впроваджуватися і по всій Україні.

Оновлене відділення ПриватБанку в Києві надає широкий спектр послуг (фото: прес-служба)

Останні дослідження показують, що найбільше клієнти банку очікують впровадження цифрових сервісів для швидкого і комфортного обслуговування без черг.

Нове відділення виконано в сучасному лаконічному дизайні. Також тут створені умови для широкого доступу в банк людей з інвалідністю.

Раніше в ПриватБанку заявили про припинення роботи всіх сервісів і розповіли, коли не будуть приймати картки.

Також клієнтів ПриватБанку попередили про можливих шахраїв і розкрили хитру зміну обману.