Появились фото нового отделения ПриватБанка: без касс, но с киосками

ПриватБанк открыл уникальное отделение в Киеве (фото: РБК-Украина)

ПриватБанк объявил об открытии первого цифрового банковского отделения - Concept Store - в Украине. Оно появилось в самом центре Киеве по адресу Майдан Незалежности, 2.

В пресс-службе банка рассказали, что новое отделение работает без традиционных касс и оснащено инновационными технологиями - мультитачбарами, диджитал-экранами, киосками самообслуживания и другими современными решениями. Здесь клиенты смогут не только получать цифровые финансовые услуги, но и воспользоваться комфортным хабом для работы и общения.

Интересно, что при входе в отделение банк распознает клиента с помощью биометрии, и сразу предлагает сделать одни из самых популярных операций через Приват24.

Так выглядит инновационное отделение ПриватБанка в Киеве (фото: пресс-служба)

Выбрав необходимую операцию, ее можно завершить в Приват24, воспользоваться мультитачбаром или же обратиться за помощью к хостес. А для наличных операций в отделении стоят универсальные банкоматы, где счет можно, как пополнить карту, так и снять деньги.

В банке рассказали, что большинство технологий, которые используются в инновационном отделении, скоро будут внедряться и по всей Украине.

Обновленное отделение ПриватБанка в Киеве предоставляет широкий спектр услуг (фото: пресс-служба)

Последние исследования показывают, что больше всего клиенты банка ожидают внедрения цифровых сервисов для быстрого и комфортного обслуживания без очередей.

Новое отделение выполнено в современном лаконичном дизайне. Также здесь созданы условия для широкого доступа в банк людей с инвалидностью.

Ранее в ПриватБанке заявили о прекращении работы всех сервисов и рассказали, когда не будут принимать карточки.

Также клиентов ПриватБанка предупредили о возможных мошенниках и раскрыли хитрую смену обмана.