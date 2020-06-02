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Клієнти ПриватБанку можуть стати жертвами шахраїв: важливе попередження

STYLERЖиття    02.06.2020 - 13:58
Клієнти ПриватБанку можуть стати жертвами шахраїв: важливе попередження
ПриватБанк може бути доступний для шахраїв (фото: РБК-Україна)

ПриватБанк не занадто надійно захищає своїх клієнтів від потенційного злому

ПриватБанк може легко стати знаряддям для шахраїв. Клієнти фінустанови поскаржилися на доступність до карт банку, що дає масу можливостей для аферистів.

Так, на сайті ресурсу "Мінфін", клієнт ПриватБанку поскаржився на те, що в новому дизайні Приват 24 маса помилок і недоробок, що дає шанси шахраям красти гроші з карток українців.

"Хочу зазначити що відчуття від нового дизайну дуже негативне. Не продуманий, з неповним функціоналом, з купою недоробок. Думаю що він зроблений для того, щоб клієнт робив якомога більше помилок і не помічав шахрайства з боку ПриватБанку. Але найбільше обурив початковий вхід в кабінет", - пише чоловік.

При введенні логіну і пароля ніякого повідомлення або підтвердження на фінансовий номер не приходить. При цьому навіть вхід з інших пристроїв - комп'ютера, планшета і так далі - дуже простий, підтвердження від власника рахунку не потрібно.

"Будь-яка людина або шахрай може увійти через новий дизайн в кабінет клієнта і зняти всі гроші!" - обурився клієнт установи.

Водночас в банку відповіли на скаргу. Чоловікові порадили внести коригування в налаштування безпеки в додатку.

"Що ж стосується додаткового підтвердження при вході в Приват 24 для бізнесу, Ви можете налаштувати його, пройшовши в новому дизайні меню: "Дані" - "Безпека", порадили чоловікові.

Як ми писали раніше, ПриватБанк потрапив у гучний скандал, відмовившись повертати клієнтові його гроші.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України ПриватБанк
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