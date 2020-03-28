Київ закриють на в'їзд і виїзд? У мережу потрапив важливий документ

Карантин у Києві (колаж: РБК-Україна)

Карантин у Києві посилили для боротьби з поширенням коронавіруса COVID-19

Карантин у Києві і введення надзвичайної ситуації через коронавірус призвели до посилення карантинних заходів у столиці. У мережу потрапив документ, датований 25 березня про жорстке обмеження транспортного сполучення на в'їзді та виїзді зі столиці. Що каже влада Києва - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що станом на суботу, 28 березня, Київ став лідером по розповсюдженню коронавірусної інфекції. У столиці підтверджено 74 випадки хвороби.

Розпорядження "Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації" розмістив в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

В документі йдеться, що до 24 квітня включно заборонено перевозити пасажирів всіма видами автомобільного транспорту (крім легкових автомобілів).

Приватний транспорт може в'їжджати тільки через КПП.

Водіям і пасажирам необхідно обов'язково проводити термометрію на контрольно-пропускних, а людей з ознаками ГРВІ не пускатимуть (крім тих, у кого є направлення на обсервацію, карантин або госпіталізацію).

Київ закрили на в'їзд і виїзд (фото: Telegram/Олексій Гончаренко)

Володимир Бондаренко, радник Київського міського голови, прокоментував ситуацію з "закриттям Києва". За його словами, в'їзд і виїзд з Києва не закритий, а обмежений автобусам міжміського та міжобласного сполучення, а легкові авто можуть пересуватися вільно. Температуру міряють вибірково, але ситуація може змінитися в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Раніше ми писали, що лікар дав шокуючий прогноз щодо поширення коронавіруса в Україні.