Як підвищити рівень щастя: вчені назвали найважливішу звичку

Звичка, яка робить людину щасливою (Колаж РБК-Україна)

Фахівці розповіли, як стати щасливою людиною і позбутися від психологічних проблем

Вчені з Нідерландів стверджують, що стати щасливим насправді не так вже і складно. Вони провели масштабне дослідження і з'ясували, яка саме звичка допомагає людям бути щасливими та підтримувати в нормі психічний і емоційний стан.

Експеримент вчених тривав протягом шести тижнів і в ньому брали участь понад 200 добровольців. Всіх респондентів група фахівців навчала важливим якостям – радіти простим і звичайним речам, фокусуватися на позитивних емоціях і виховувати в собі почуття вдячності.

Як пояснили експерти у висновках свого експерименту, які були опубліковані на сайті Techexplorist, почуття вдячності робить людей щасливішими, а життя більш насиченим Крім того, такі люди набагато рідше страждають від психологічних і емоційних проблем.

Вчені стверджують, що не варто ігнорувати негатив, з яким доводиться стикатися практично щодня. Його потрібно правильно приймати та працювати над ним. І саме подяка за прості речі, за людей, які опиняються поруч, за всі блага, які даються в житті, робить людей радісними та щасливими. І такі звички роблять людей набагато стійкіше психологічно.

"Подяка означає зосередженість на тому, що є хорошого в нашому житті. Це включає в себе можливість отримати задоволення від простих речей, усвідомлення достатку і можливість оцінити те, що інші люди роблять для нас. Тренування подяки – це не хитрість, щоб швидко стати щасливим. Це розвиває нове ставлення до життя. Життя людей стає більш гнучким", - пояснили вчені.

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Автор: Анна Шиканова