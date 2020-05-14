Вчені з'ясували, чому люди курять і п'ють: причину знайшли в мозку

Куріння і алкоголізм (колаж РБК-Україна)

Дослідники з'ясували, які зміни в головному мозку сприяють формуванню шкідливих звичок

У мозку людини виявили зміни, що провокують формування шкідливих звичок. Зокрема, мова йде про куріння та схильність до вживання спиртних напоїв.

Британські вчені Ворікського університету провели дослідження серед курців та любителів випити та виявили певні зміни в головному мозку у зв'язності орбітофронтальної кори, що характеризує структуру нейронних зв'язків.

В експерименті Human Connectome Project взяла участь група з 831 людини. Результати дослідження опубліковані в журналі eLife.

Виявилося, що курці продемонстрували підвищену імпульсивність, була зафіксована низька загальна функціональна зв'язність і латеральна орбітофронтальна кора, а також показали суміжну нижню лобову звивину і прекунеус (область, залучена в зміну суб'єктивних переживань людини).

Учасники, які п'ють, мали загальне збільшення функціональної зв'язаності в стані спокою і специфічне збільшення систем, пов'язаних із винагородою, включаючи медіальну орбітофронтальну кору і поясну звивину.

Основні результати були перехресно перевірені в незалежному дослідженні при обстеженні ще 1176 учасників.

"Щоб зрозуміти, чому люди стають залежними від алкоголю або куріння, важливо подивитися, як мозок людей, які вживають ці речовини, може відрізнятися від тих, хто утримується. Багато досліджень показують, що вживання психоактивних речовин активує системи винагороди в мозку за допомогою хімічної речовини під назвою дофамін. Зміни або відмінності в частинах мозку, які контролюють прийняття рішень і стриманість, також були пов'язані з вживанням психоактивних речовин", - йдеться в матеріалі.

Вчені при експерименті використовували магнітно-резонансну томографію (МРТ), що може визначити, наскільки добре різні частини мозку спілкуються один з одним, вимірюючи їх активність, коли людина знаходиться у стані спокою.

Патерни активності показують, які частини мозку працюють в тісному контакті або мають високу функціональну зв'язність, а які менш пов'язані або мають низький функціональний зв'язок.

У курців був низький загальний функціональний зв'язок між областями мозку. Зокрема, у них були більш слабкі зв'язки, що включають дві області мозку, які допомагають людям змінити або зупинити поведінку: бічна орбітофронтальна кора і нижня лобова звивина.

Ці відмінності можуть зробити людей більш імпульсивними та менш здатними протистояти палінню.

Стимулююча дія нікотину може поліпшити зв'язок між різними частинами мозку, тому люди також можуть використовувати його для подолання деяких основних недоліків комунікації.

Ті, хто п'ють алкоголь, мали високий загальний функціональний зв'язок. Системи, пов'язані з винагородою, включаючи медіальну орбітофронтальну кору і поясну звивину, були особливо тісно пов'язані.

Це може зробити їх більш чутливими до корисних аспектів вживання алкоголю або більш імпульсивними.

Нейровізуальні дослідження поведінки, пов'язаної з вживанням психоактивних речовин, дозволяють припустити, що префронтальна кора грає ключову роль в такій поведінці, зауважується в матеріалі.

Раніше головний санітарний лікар України розповів, що куріння ускладнює перебіг коронавірусної інфекції. Крім того, генеральний директор Всесвітньої організації здоров'я Тедрос Гебреісус закликав людей відмовитися під час пандемії від сигарет і алкоголю.