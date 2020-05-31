Как повысить уровень счастья: ученые назвали самую важную привычку

Привычка, которая делает человека счастливым (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали, как стать счастливым человеком и избавиться от психологических проблем

Ученые из Нидерландов утверждают, что стать счастливым на самом деле не так уж и сложно. Они провели масштабное исследование и выяснили, какая именно привычка помогает людям быть счастливыми и поддерживать в норме психическое и эмоциональное состояние.

Эксперимент ученых продолжался на протяжении шести недель и в нем принимали участие более 200 добровольцев. Всех респондентов группа специалистов обучала важным качествам – радоваться простым и обычным вещам, фокусироваться на положительных эмоциях и воспитывать в себе чувство благодарности.

Как объяснили эксперты в выводах своего эксперимента, которые были опубликованы на сайте Techexplorist, чувство благодарности делает людей намного счастливее, а жизнь более насыщенной. Кроме того, такие люди намного реже страдают от психологических и эмоциональных проблем.

Ученые утверждают, что не стоит игнорировать негатив, с которым приходиться сталкиваться практически ежедневно. Его нужно правильно принимать и работать над ним. И именно благодарность за простые вещи, за людей, которые оказываются рядом, за все блага, которые даются в жизни, делает людей радостными и счастливыми. И такие привычки делают людей намного устойчивее психологически.

"Благодарность означает сосредоточенность на том, что есть хорошего в нашей жизни. Это включает в себя возможность получить удовольствие от простых вещей, осознание изобилия и возможность оценить то, что другие люди делают для нас. Тренировка благодарности – это не уловка, чтобы быстро стать счастливым. Это развивает новое отношение к жизни. Жизнь людей становится более гибкой", - объяснили ученые.

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Автор: Анна Шиканова