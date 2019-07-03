Підвищення зарплати і кар'єрне зростання: астролог розповів, кому дуже пощастить зовсім скоро

Гороскоп кар'єри на липень для всіх знаків Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Яким знакам Зодіаку пощастить вже через кілька днів - читайте в гороскопі кар'єри від Глоби

Астрологічний прогноз на липень 2019 для представників всіх знаків Зодіаку дав знаменитий Павло Глоба. Гороскоп кар'єри від фахівця обіцяє швидкий успіх на роботі для деяких знаків. Що потрібно робити для того, щоб кар'єра пішла вгору, а фінансове становище значно покращилося - читайте в цьому гороскопі.

Стрілець

Найближчим часом Стрільцям доведеться швидко змінювати плани і крутитися як білка в колесі. Найважливіше в цей час - зосередитися і нічого не забути. Але все це піде тільки на благо. У найближчий тиждень у вас можливі відрядження, які не тільки будуть захоплюючими, але і посприяють поліпшенню матеріального становища володарів цього знака Зодіаку. П'ятниця (5 липня) і на початку наступного (8,9 липня) - хороші дні для обговорення нових ідей з начальством. І ці зустрічі з босами принесуть свої дуже приємні дивіденди.

Рак

Для Раків настає просто казковий час. Підвищення заробітної плати, стрімкий рух вгору по кар'єрних сходах - це всі зірки обіцяють вам в найближчі дні. Крім того, що вам буде щастить на роботі, ви зумієте дуже добре відпочити від рутини буднів. Головне, наполегливо просувайтеся до мети, незважаючи на дрібні труднощі. А ще, не звертайте уваги на поради недоброзичливців. А їх чимало серед людей, які вас оточують, але з якими ви не дуже близько спілкуєтеся.

Терези

Для Терезів в найближчі дні робота - пріоритет. Але кар'єра і дохід буде залежати виключно від того, з яким настроєм ви її виконуєте. Тому дійте з посмішкою. Так, деякі плани доведеться змінити, життя буде коригувати їх по-своєму. Але зірки впевнені, що "терпіння і труд все перетруть". Піднапряжіться кілька днів і потім спокійно пожинайте плоди своїх діянь. Знаєте приказку: "Спочатку ти працюєш на заліковку, а потім заліковка працює на тебе"?

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