Українцям підвищать мінімальну пенсію: коли і на скільки
Мінімальна пенсія в Україні буде підвищена з 1 грудня 2021 року. Вона становитиме 2600 гривень.
Про це заявив прем'єр-міністр, посилаючись на засідання уряду.
Глава уряду повідомив, що підвищення відбудеться у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.
"Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень", - повідомив Шмигаль.
Але є одна і головна умова - на таку пенсію можуть розраховувати люди, у яких робочий стаж не менше 35 років.
Шмигаль зазначив, що збільшення пенсій, зарплат і соціальних виплат відбувається і відбуватиметься на регулярній основі, тому що це обов'язок держави і українського уряду.
Яка зараз мінімальна пенсія
Зараз мінімальна пенсія в Україні становить 2400 гривень. Відповідно виплати буде підвищено на 200 гривень.
Нагадаємо, Мінсоцполітики підготувало проект постанови Кабінету Міністрів про щомісячну компенсаційну виплату по 300 гривень пенсіонерам у віці від 70 до 75 років. Планується почати виплати з 1 жовтня 2022 року.