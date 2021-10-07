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Українцям підвищать мінімальну пенсію: коли і на скільки

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Четвер 07 жовтня 2021 10:13
Українцям підвищать мінімальну пенсію: коли і на скільки Пенсія в Україні зросте (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мінімальна пенсія в Україні буде підвищена з 1 грудня 2021 року. Вона становитиме 2600 гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр, посилаючись на засідання уряду.

Глава уряду повідомив, що підвищення відбудеться у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

"Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень", - повідомив Шмигаль.

Але є одна і головна умова - на таку пенсію можуть розраховувати люди, у яких робочий стаж не менше 35 років.

Шмигаль зазначив, що збільшення пенсій, зарплат і соціальних виплат відбувається і відбуватиметься на регулярній основі, тому що це обов'язок держави і українського уряду.

Яка зараз мінімальна пенсія

Зараз мінімальна пенсія в Україні становить 2400 гривень. Відповідно виплати буде підвищено на 200 гривень.

Нагадаємо, Мінсоцполітики підготувало проект постанови Кабінету Міністрів про щомісячну компенсаційну виплату по 300 гривень пенсіонерам у віці від 70 до 75 років. Планується почати виплати з 1 жовтня 2022 року.

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