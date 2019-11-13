Підвищення пенсій у грудні: хто залишиться без доплат

В Україні у грудні відбудеться перерахунок пенсійних виплат. Багато категорій українців можуть розраховувати на надбавку вже з 1 грудня, але доплати отримають далеко не всі.

Так, автоматичний перерахунок пенсій відбувається в Україні тричі на рік - в січні, липні та грудні. Але розрахунок здійснюється тільки для одержувачів мінімальних пенсій, які "прив'язані" до прожиткового мінімуму.

Згідно з законом "Про державний бюджет України 2019" розмір мінімальної пенсії збільшиться з 1564 до 1638 гривень (74 грн), а для деяких категорій пенсії підвищать на 100-150 грн.

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

При цьому автоматичний перерахунок не торкнеться деяких категорій, для яких виплати залишаться в раніше призначеному графіку підвищення, а дехто і зовсім залишиться без доплат.

Кому не доплатять після автоматичного перерахунку пенсій