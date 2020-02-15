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Підвищення пенсійного віку: у реформі виявили серйозний недолік

STYLERЖиття    15.02.2020 - 17:07
Підвищення пенсійного віку: у реформі виявили серйозний недолік
Підвищення пенсійного віку 2020 - що відомо про реформу

Підвищення пенсійного віку негативно позначиться на молоді

Підвищення пенсійного віку може відбутися у 2020 році, однак експерти впевнені, що подібне рішення не допоможе вирішити накопичені проблеми, а тільки погіршить ситуацію.

Підвищення пенсійного віку – неминуче, проте як саме воно позначиться на українцях - залишається під питанням. Про це інформує сайт "Сьогодні".

"Підвищення пенсійного віку в Україні вимушена міра: з країни масово виїжджає молоде працездатне населення, і якщо ситуація не зміниться, то до 2050 року населення скоротиться ще на 28%, а число людей старше 60 років перевищить 35%", - говорить Сергій Родлер, аналітик TeleTrade.

Однак кандидат економічних наук Олександр Хмелевський вважає, що, чим довше працюють пенсіонери, тим більш високий рівень безробіття серед молоді, оскільки не вистачає робочих місць.

Також експерти відзначають, що підвищення пенсійного віку навряд чи здатне вирішити існуючі проблеми. Швидше за все, це сприятиме зростанню тіньової зайнятості, через що бюджет буде отримувати ще менше коштів.

"Пенсійна реформа триває вже майже десятиліття, але суттєвих позитивних результатів досягти не вдалося: у 2020 році уряд збільшить видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду до 172,57 млрд грн, що на 5 млрд грн більше порівняно з 2019. Чиновники докладають всі зусилля, щоб позбутися дефіциту не тільки за рахунок зниження розмірів виплат, але й скорочення кількості пенсіонерів: підвищують вік, знижують коефіцієнт страхового стажу і т. д., а отже, розраховувати на значне збільшення пенсій не варто", - зазначив Родлер.

Крім того, експерт додав, що потрібно розвивати соціальну політику в країні, оскільки після виходу на пенсію у європейських країнах люди припиняють активну діяльність, а в Україні в той же час продовжує працювати понад 2,5 млн чоловік, і це тільки ті, кого зміг виявити Пенсійний фонд.

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