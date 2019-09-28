Підвищення пенсійного віку: які зміни чекають на українців з 1 жовтня

Пенсії в Україні отримує понад 11 мільйонів громадян. Щоб знизити витрати держави на соціальні виплати, влада хоче застосувати модель прихованого підвищення пенсійного віку. Таку думку озвучив фінансовий експерт Олексій Кущ, передає "КП".

Серед таких заходів - введення додаткових умов для виходу на пенсію за віком.

"Україна буде плавно дрейфувати в бік "естонської" моделі, де планують прив'язати пенсійний вік до "очікуваної тривалості життя" і нараховувати пенсію по першому рівню виходячи із стажу, а не рівня зарплати", - розповів експерт.

Пенсії в Україні - вводиться приховане підвищення пенсійного віку (фото: УНІАН)

Фінансовий аналітик попереджає: в Естонії є другий і третій рівні пенсійного накопичення, які є індивідуальними накопиченнями громадян. Тоді як в Україні реформувати будуть солідарну пенсійну систему, не давши людям можливість індивідуального накопичення.

"В умовах перевернутої демографічної піраміди солідарна пенсійна система не працює. Коли її демонтують в Україні? Коли з'явиться привід. А коли він з'явиться? Під час чергової кризи", – зазначив Кущ.

На поточний момент в Україні діють норми, прийняті ще в жовтні 2011 року. Тоді було вирішено підвищувати пенсійний вік для жінок на півроку кожен рік протягом 10 років. Це означає, що вже з 1 жовтня цього року пенсійний вік буде підвищено до 59,5 років.

Отримання пенсії в більш ранньому віці ускладнюється терміном стажу. Так, з 1 січня 2020-го на пенсію в 60 років можуть вийти тільки ті, хто заробив щонайменше 26 років стажу. Іншим доведеться трудитися до 63 і навіть 65 років. Українці, які мають 15 років стажу, можуть вийти на "заслужений відпочинок" в 65 років. Ті, у кого стаж від 16 до 25 років – у 63 роки. Якщо він більше 26 років – 60.

Поступово ці норми будуть підвищувати – щорічно на рік аж до 2028-го. Ідея пенсійної реформи проста – той, хто працював, виходить на пенсію вчасно. Якщо працював, але менше 35 років (до 2028-му), то заслужений відпочинок переноситься.

"По суті, це буде підвищення пенсійного віку для половини населення", - попередили у виданні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні будуть карати нечесних одержувачів субсидій.