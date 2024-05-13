Астролог сказала, что такое Алголь и чего от нее ждать начиная с мая

5 Мая Юпитер соединился со Звездой Алголь, 26 градусов Тельца, это звезда, которая принесет нам много изменений, которые будут влиять на нашу жизнь до конца июля.

Что такое Алголь

По словам Анастасии, Алголь - это Звезда из созвездия Персей. Вредная и очень противная Звезда, самая злая, агрессивная. Алголь - отражение зла, голова Медузы, склоняющая ко злу, которой невозможно смотреть в глаза.

С этой Звездой есть очень много нюансов, и поэтому нужно быть с очень холодной головой, чтобы можно было оценить ее масштабы действий.

Сейчас у нас происходит соединение Юпитера с Алголь, это началось с 5 мая, далее присоединяется Марс + Уран.

"Также большой стеллиум планет, который находится в той же точке, и это все на Звезде Алголь, которая может уничтожать все на своем пути в такой конфигурации. Каждый год Алголь аспектирует наши гороскопы. Последний раз именно такая позиция планет была в мае 1941 года". Здесь и вспоминать не надо, что тогда происходило. Эти дати и так в нашей памяти. В мае 2024 это соединение начинает повторяться", - рассказывает астролог.

"Весь пик - на Июнь, Июль. Именно в Мае 1941 года начала образовываться такая конфигурация, и 22 Июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В 2024 году эти транзиты падают на Июнь и Июль. и все становятся на Алголь. Марс - агрессия", - продолжает Анастасия.

Астролог говорит, что Уран - неожиданность, резкость, эти транзиты не будут касаться только Украины, поэтому не паникуем раньше времени. В это время - Марс в Раке, который очень некомфортно себя там чувствует, Марсу там очень не нравится. И Уран в Тельце - который будет освобождаться из любых ограничений и готов действовать решительно.

История всегда циклична, но она изменяет свой главный сценарий. Експерт говрит, что если смотреть натальную карту Украины, то Уран по 4 дома. Уран сам по себе означает границы, а в 4 доме - изменения этих границ.

"Думаю, что в этот период наши донаты и любая поддержка будут очень важными. На фронте в России в это время также будет нелегко", - отметила Брют.

Чего ждать от звезды Алголь (фото: Freepik)

Чего ждать в ближайшие три месяца от Алголь

Но в этот период однозначно будет что-то решаться, и по Урану - это всегда неожиданно. А если мы берем еще и Алголь, то это Звезда, всегда склоняющая к выбору, то можно сказать, что свой выбор нужно будет отстаивать и иметь свое мнение.

"В этот период будет очень много лжи и спама. Если глубоко разобраться в этой Звезде, то Алголь - это отражение зла. Отражение - это то, что уже существует. То есть, заложено зло, которое уже существует и заложено в обстоятельствах. Это уже началось, и именно сейчас будет вспышка. Май, Июнь, Июль", - объяснила астрологиня.

Это может быть информация для скрываемого Мира или старт того, что уже заложено. Анастасия считает, что очень хорошо, что все это не на ретроградных планетах.

"Уран и Марс - это электричество. Возможно, этот транзит отразится на электричестве по всему Миру или в какой-то одной точке. Например, замыкание, или что-то вроде этого. Но Алголь - это Масштабное зло, поэтому, если где-то происходит - чувствовать это будет весь Мир. Кульминация этого транзита - Декабрь 2025", - уверяет Анастасия.

"Что-то сейчас готовится и начинается. Если честно, я почему-то уверена, что будут новости о Китае. Но опять же, Алголь - чудовище, с точки зрения которого люди превращались в камень. Это масштабное зло, которое трудно побороть, но возможно", - говорит Брют.

"Если смотреть на этот период, то я уверена, что будут подниматься социальные авторитеты. Разрушение в социуме. Таким образом, этот транзит может проиграться именно из-за авторитетов, которые могут меняться и будет приходить уже другая история", - резюмирует астрологиня.