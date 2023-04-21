Мобилизация в Украине: полковник объяснил, кого не могут отправить на фронт

Мобилизация в Украине продолжается - ее никто не отменял. Однако украинцам не следует верить во все то, что пишут в социальных сетях. В том числе и в то, что мужчин "вылавливают" на улицах и сразу же отправляют на передовую.

Об этом сообщил начальник Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Червяков в комментарии АрмияInform.

Сразу на фронт никого не отправляют

По закону, напоминает офицер, военнообязанные должны выполнять правила военного учета.

"Мы призываем на военную службу по мобилизации только физически пригодных лиц, прошедших военно-врачебную комиссию. Во время отбора особое внимание уделяем состоянию здоровья и наличию боевого опыта", - говорит военный.

Уведомление мужчин о прибытии на призывные участки осуществляется через вручение повесток.

Червяков напоминает, что их могут вручать лично в руки в любом месте: на улице, на рабочем месте, по месту жительства и т. д.

В свою очередь заместитель начальника центра полковник Виктор Мамчур отмечает: вручение повестки - это не автоматический билет на войну, а прежде всего уточнение, обновление данных граждан.

"А еще должен повторить, что медицинское освидетельствование является обязательным, и без должной подготовки человека без опыта на фронт не отправят", - добавляет он.

Прохождение медкомиссии обязательно (фото: РБК-Украина)

Обо всем этом и многом другом представители ТЦК постоянно рассказывают людям на страницах социальных сетей, на брифингах, в центрах занятости.

Поэтому украинцам советуют доверять официальным источникам информации, а не публикациям в сомнительных сообществах в социальных сетях.