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Ретроградный Меркурий: когда начнется и что делать нельзя

Новина українською →
Вторник 27 декабря 2022 19:08
Ретроградный Меркурий: когда начнется и что делать нельзя Когда начнется ретроградный Меркурий и чем он опасен (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

В последние дни уходящего года Меркурий начнет свое ретроградное движение. Этот период продлится с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

За что отвечает Меркурий и как может отразиться на жизни людей его ретроградное движение - читайте в материале Styler.

Почему Меркурий ретроградный

На самом деле траектория Меркурия не меняется, но появляется иллюзия, что он начинает пятиться - именно это астрономическое явление и называется ретроградностью. Ретроградным Меркурий бывает 3-4 раза в году - в среднем по три недели.

Астрологи отмечают, что именно в период ретроградности Меркурия происходят самые сложные ситуации и катаклизмы. И это подтверждают многие люди, у которых в такие периоды начинаются проблемы в делах, в общении и других сферах жизни.

За что отвечает Меркурий

Планета Меркурий связана с интеллектом, общением - письма, переговоры, получение и передача информации, с документацией и бумагами, с обучением, поездками, родственными и любовными связями, а также с торговлей. Еще эта планета влияет на мнение, речь, принятие решений.

Когда Меркурий начинает двигаться в обратном (ретроградном) направлении, то все эти сферы начинают тормозить, возможны препятствия, замедление процессов.

Как Меркурий может влиять на жизнь

  • Задержки с транспортом
  • Проблемы в обучении
  • Путаница в цифрах, документах
  • Неурядицы в сфере техники и коммуникации
  • У людей наблюдается рассеянность, забывчивость, умственная деятельность замедляется
  • Возможны неожиданные ситуации во взаимодействии с другими людьми
  • Прошлое может вернуться в настоящее - друзья, партнеры, ситуации
  • Активизируются мошенники, а люди становятся более склонными к обману
  • Психически больные люди становятся более активными
  • Могут быть ссоры, конфликты, бессмысленное выяснение отношений
  • Проблемы в понимании друг друга и высказывании своих мыслей
  • Количество ДТП и природных катастроф возрастает
  • Проявляются самые негативные черты характера

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия

  1. Не проводите рискованные финансовые операции, денежные вложения, инвестиции
  2. Не берите кредиты, не давайте в долг и не берите в долг
  3. Будьте осторожны с огнем и предметами, которые быстро загораются
  4. Не совершайте сделки по покупке автомобиля или недвижимости
  5. Не начинайте дальние путешествия
  6. Не покупайте дорогую технику - есть риск быстрой поломки или брака
  7. Не принимайте поспешные и необдуманные решения
  8. Не выясняйте отношения и не провоцируйте ссоры
  9. Не беритесь за новый проект, не устраивайтесь на работу
  10. Не стоит в это время заключать брак, подписывать договора и совершать важные сделки

Что можно делать в период ретроградного Меркурия

  • Анализировать свою жизнь, дела, финансы
  • Составлять планы и цели на будущее
  • Завершать дела, которые давно откладывались
  • Исправлять ошибки прошлого, приносить извинения и мириться
  • Делать уборку и избавляться от ненужных вещей
  • Взвешивать каждое слово в беседе и уточнять у собеседника, если не уверены
  • Перепроверять всю информацию, отчеты, бумаги, документы
  • Делать копии своих данных и файлов
  • Выполнять важную работу внимательно и без спешки
  • Рассчитывать время с запасом
  • Заниматься спортом, творчеством, оздоровлением организма, медитировать
  • Уделять время саморазвитию и обучению

Кстати, ранее мы рассказывали, для кого из знаков Зодиака 2023 год станет самым успешным.

А также мы писали о том, для кого из знаков Зодиака начало января будет сложным.

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