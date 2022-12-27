Ретроградный Меркурий: когда начнется и что делать нельзя

В последние дни уходящего года Меркурий начнет свое ретроградное движение. Этот период продлится с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

За что отвечает Меркурий и как может отразиться на жизни людей его ретроградное движение - читайте в материале Styler.

Почему Меркурий ретроградный

На самом деле траектория Меркурия не меняется, но появляется иллюзия, что он начинает пятиться - именно это астрономическое явление и называется ретроградностью. Ретроградным Меркурий бывает 3-4 раза в году - в среднем по три недели.

Астрологи отмечают, что именно в период ретроградности Меркурия происходят самые сложные ситуации и катаклизмы. И это подтверждают многие люди, у которых в такие периоды начинаются проблемы в делах, в общении и других сферах жизни.

За что отвечает Меркурий

Планета Меркурий связана с интеллектом, общением - письма, переговоры, получение и передача информации, с документацией и бумагами, с обучением, поездками, родственными и любовными связями, а также с торговлей. Еще эта планета влияет на мнение, речь, принятие решений.

Когда Меркурий начинает двигаться в обратном (ретроградном) направлении, то все эти сферы начинают тормозить, возможны препятствия, замедление процессов.

Как Меркурий может влиять на жизнь

Задержки с транспортом

Проблемы в обучении

Путаница в цифрах, документах

Неурядицы в сфере техники и коммуникации

У людей наблюдается рассеянность, забывчивость, умственная деятельность замедляется

Возможны неожиданные ситуации во взаимодействии с другими людьми

Прошлое может вернуться в настоящее - друзья, партнеры, ситуации

Активизируются мошенники, а люди становятся более склонными к обману

Психически больные люди становятся более активными

Могут быть ссоры, конфликты, бессмысленное выяснение отношений

Проблемы в понимании друг друга и высказывании своих мыслей

Количество ДТП и природных катастроф возрастает

Проявляются самые негативные черты характера

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия

Не проводите рискованные финансовые операции, денежные вложения, инвестиции Не берите кредиты, не давайте в долг и не берите в долг Будьте осторожны с огнем и предметами, которые быстро загораются Не совершайте сделки по покупке автомобиля или недвижимости Не начинайте дальние путешествия Не покупайте дорогую технику - есть риск быстрой поломки или брака Не принимайте поспешные и необдуманные решения Не выясняйте отношения и не провоцируйте ссоры Не беритесь за новый проект, не устраивайтесь на работу Не стоит в это время заключать брак, подписывать договора и совершать важные сделки

Что можно делать в период ретроградного Меркурия