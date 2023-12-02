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Повестки в "Дії"? Россияне распространяют новый фейк об Украине (фото)

Будут ли раздавать повестки через "Дію" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Россия начала распространять новый фейк в Украине. Он касается того, что якобы украинцы начали получать повестки через "Дію". Однако в реальности эта информация ложная.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Детектор медіа" опровергает новый фейк россиян.

Что нужно знать

Анонимные телеграмм-каналы начали распространять видео, где якобы изображена повестка, пришедшая через портал государственных услуг "Дія". В описании говорится, что официального указа об этом не было и что военно-политическое руководство Украины не придерживается своих обещаний.

Скриншот

Запомните: если увидите подобные сообщения, это ложь.

Само фото ненастоящее, поскольку в "повестке" указано имя и отчество, но без фамилии. А также написано, что получателю нужно явиться "в военный комиссариат". Пропагандисты не учли, что с 23 февраля 2022 года военкоматы переформатировали на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

Аналитики добавляют, что во время видео герой не касается экрана пальцами. Это может свидетельствовать о том, что россияне взяли отредактированное фото и выдали это за интерфейс "Дії".

Следует также отметить, что ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал о повестках в "Дії" в интервью РБК-Украина.

"Пока я работаю в Министерстве, я придерживаюсь своих слов. Могу вам уверенно сказать, что повесток в "Дії" не будет", - сказал он.

 

Раньше мы рассказывали, что делать, если вам пришел штраф за неявку по повестке Viber.

Читайте также, какие уважительные причины позволяют не идти в военкомат по повестке.

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