Повестка в почтовом ящике: что будет, если ее проигнорировать

К чему обязывает повестка в почтовом ящике

Правозащитник Андрей Межирицкий сообщил, что действующим законодательством не предусмотрена какая-либо ответственность, если человек не явился по повестке, которую нашел в почтовом ящике и за которую не расписался.

Но по словам адвоката "как человек и гражданин, военнообязанный должен сделать для себя выводы, когда увидел в почтовом ящике повестку".

"Такая повестка не считается врученной. В этом отношении многочисленная судебная практика, ТЦК составляет протокол о нарушении правил мобилизации и налагает штраф за неявку по повестке. Даже если человек не расписался за получение повестки", - сообщил Межирицкий.

Но человек, не явившийся по повестке, может получить штраф.

"Есть такие случаи, когда человеку направили повестку по почте, человек не явился, а затем в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Его также направили по почте. Человек по этому поводу не дал никаких объяснений и возражений, не зная о том, что происходит такая ситуация. Руководитель ТЦК вынес постановление о привлечении к админответственности в виде штрафа от 3400 до 5100 грн", - рассказал эксперт.

Человек, одновременно с открытием исполнительного производства, оказывается в Едином реестре должников.

Это грозит такими последствиями: запрет на открытие или закрытие банковских счетов, блокирование банковских счетов, запрет на отчуждение движимого или недвижимого имущества.

Помните, повестка считается полученной, если человек, которому она адресована, за нее расписался.

"Повестка вручена тогда, когда она вручена лично и есть подпись. Все остальное никоим образом это не может подменить", - говорит юрист.