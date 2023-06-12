Поверка счетчика газа: придется ли украинцам за это платить и что будет в случае отказа

В Украине возобновлена обязательная поверка газовых счетчиков. Потребители, у которых пришел срок проверки прибора, должны провести ее в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона. В большинстве случаев это к началу июля.

О том, должен ли потребитель платить за поверку счетчика и что будет, если он откажется от этого, объясняет ресурс "Газправда".

Нужно ли платить потребителю за поверку счетчика

Периодическая поверка, демонтаж, транспортировка, монтаж, техническое обслуживание и связанный с такой поверкой ремонт счетчиков газа у бытовых потребителей осуществляется за счет облгаза. При этом неважно, кто является владельцем счетчика - облгаз или потребитель.

Расходы на поверку счетчиков заложены в тариф на услуги по распределению природного газа. Соответственно, бытовые потребители, которые платят за доставку газа, одновременно платят облгазу и за поверку счетчиков.

Как фиксируется употребленный газ, когда счетчик забирают на поверку

Когда у потребителей снимают счетчики газа для проведения периодической поверки, облгаз устанавливает счетчики из собственного обменного фонда.

В случаях, когда невозможно установить другой прибор, тогда насчитывают среднемесячный (среднесуточный) объем потребления природного газа за аналогичный период (отопительный или межотопительный) предыдущего года.

Или фактический период потребления (отопительный или межотопительный), если он составляет менее полугода.

Что будет, если потребитель откажется от поверки счетчика

Потребители обязаны обеспечить доступ к счетчику представителям облгаза после предъявления ими служебных удостоверений для проведения работ по демонтажу (или поверки на месте установки).

Если потребитель отказывает работникам в этом, тогда ему изменяют режим начисления объемов природного газа. Такой отказ должен быть оформлен соответствующим Актом, который засвидетельствуют представители облгаза и потребитель.

С даты составления этого Акта показания счетчика за потребленный газ не будут учитываться. Все начисления будут производиться по предельным объемам потребления природного газа населением, определенным в приложении 19 к Кодексу газораспределительных систем.