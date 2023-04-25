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Почему нельзя включать музыку в авто: это следует знать водителям

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Вторник 25 апреля 2023 16:35
Почему нельзя включать музыку в авто: это следует знать водителям Почему нельзя громко включать музыку в авто (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Перед тем, как уехать по делам, большинство автомобилистов включают любимую музыку, чтобы не скучать. Однако некоторые композиции способны спровоцировать водителя на необдуманные поступки и может возникнуть ДТП.

Почему нельзя включать музыку в автомобиле - читайте на Styler ниже.

"Звуки" авто

Громкая музыка в автомобиле может заглушить более важные звуки, которые могут предупредить о возникших в машине неисправностях. Водитель во время движения должен быть сосредоточен, его не должна отвлекать громкая музыка.

Сигналы других машин

Водитель, в авто котором громко играет музыка, может не услышать, как ему сигналят другие участники движения. К тому же он может не услышать, что ему нужно уступить дорогу экстренным службам, мчащимся на вызов спасать людей.

Может произойти ДТП

Музыка может снизить рефлексы водителя и отвлечь от ситуации на дороге, что может привести к ДТП.

Если полностью выключать музыку водитель не хочет, то следует хотя бы не включать ее на полную громкость.

Выключайте музыку во время манипуляций на дороге

При проезде незнакомых развязок, в узких проездах и движении задним ходом следует снизить громкость всех источников звука. Большое количество "умных" автомобилей делают это автоматически после включения режима заднего хода.

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