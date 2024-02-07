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"Медленный ртутный Чернобыль". Киевлян предупредили об экологической катастрофе

Завод "Радикал" в Киеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве возле станции метро "Лесная" расположен бывший завод "Радикал". Предприятие занималось изготовлением синтетических материалов и стало монополистом. Однако уже после остановки работы завода многие вещества, в частности, радиоактивные остались не утилизированными.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов.

"Это медленный ртутный Чернобыль возле станции метро "Лесная". Там на условно 20 га хранится 200 тысяч тонн ртутосодержащих отходов, валяющихся под открытым небом", - говорит Бахматов.

В 1996 году производство было остановлено. Экологическая инспекция зафиксировала на территории завода 134,6 тонны ртути, 109 тонн серной кислоты, 44 тонн ртутных шламов, 62 тонн соляной кислоты, 12,5 тонны аммиака, 486 тонн - шламов солерастворения и около 25.

Впоследствии представитель Госпродпотребслужбы Дмитрий Байраченко заявил, что в некоторых точках "Радикала" концентрация ртути в воздухе превышает предельно допустимую норму до 30 раз, а в почве - до 14,5 раза. Это данные по состоянию на лето 2017 года.

Максим Бахматов вспоминает, что в Японии была схожая проблема, которая называется "болезнь Минамата". Это неврологическое заболевание, вызванное тяжелым отравлением ртутью. Признаки и симптомы включают онемение рук и ног, мышечную слабость, потерю периферического зрения, нарушение слуха и речи.

В крайних случаях может развиться безумие, паралич, кома. Смерть наступает несколько недель после появления симптомов.

Впервые недуг обнаружили в городе Минамата. Там в сточные воды сбрасывали метилртути. Вещество "аккумулировалось" в рыбе и других морепродуктах. Проблему не могли решить в течение 36 лет.

"Выяснилось, что высокая концентрация ртути собирается в рыбе и других морепродуктах. Это ели дети, начинали болеть, потом это передавалось генетически. В Киеве такая же история на "Лесной". Ртуть лежит, но она проникает в грунтовые воды, они попадают в Днепр. Все, что ниже Киева, получит потенциально такую же проблему", - объясняет Бахматов.

 

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