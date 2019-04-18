Пощастить не всім: де в Україні буде холодно і дощитиме

Погода в Україні в четвер, 18 квітня, буде помірно теплою і сухою завдяки антициклону, який нарешті завітав до нас і розігнав хмари над українським небом. Проте пощастить не всім, в деяких областях сьогодні все ще очікуються дощі, а подекуди буде доволі прохолодно і зимно, повідомляє Український гідрометцентр.

Погодні умови в Україні почали мінятися на краще. По всій країні встановлюється помірно тепла погода. Незважаючи на нічні заморозки, вдень повітря подекуди прогрівається до +14 градусів, а дощі з мокрим снігом та зливи відійшли у минуле.

Однак синоптики все ж передбачають на сьогодні невеликий дощ в Одеській та Чернівецькій областях.

Погода в Україні 18 квітня (фото: РБК-Україна)

Найхолодніше буде на Півночі та на Сході, де температура вдень після нічних заморозків прогріється до +9... +12 градусів. Найтепліше на Закарпатті - від +16 до +18 градусів. Прохолодно вдень буде також в Івано-Франківській, Чернівецькій областях та в Криму - від +9 до +11 градусів.

На решті територій від +10 до +14 тепла. Вітер помірний - від 5 до 10 метрів за секунду.

В Києві вдень без опадів, помірна хмарність, температура повітря від +12 до +14 градусів.

Погода в Україні 18 квітня (фото: meteo.gov.ua)

В цей день в народі шанували Федора-вітреника (або Федула). В народі говорили: "Прийшов Федул - тепляк подув". В цей день за народним календарем приходило справжнє весняне тепло.

Іменинниками 18 квітня є Платон, Федора, Агафія та Феодула.

За народними погодними прикметами, якщо на Федора вдень тепло і безвітренно, а вночі - прохолодно, скоро встановиться тепла погода.

До речі, народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Також Леонід Горбань повідомив, якою буде погода над НСК "Олімпійський" у день дебатів 19 квітня.