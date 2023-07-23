"Верните мне деньги": что делать, если вы купили некачественный товар
Иногда случается так, что в магазинах на полках стоит некачественный товар, у которого уже истек срок годности. Чаще это продукты питания. Если вы купили такой товар, то следует знать, как защитить свои права и вернуть деньги.
Об этом сообщили на странице Госпродпотребслужбы в Facebook.
На что имеет право потребитель
Защита прав потребителей основывается на статье 42 Конституции Украины, согласно которой "государство защищает права потребителей, осуществляет контроль качества и безопасности товаров продукции и всех видов услуг и работ".
Заместитель начальника управления защиты прав Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области Ольга Баюк рассказала, что каждый потребитель имеет право на надлежащее качество продукции, безопасность продукции и судебную защиту.
Если товар надлежащего качества, то его можно вернуть только в определенных случаях:
- если товар не использовался
- сохранен товарный вид
- сохраненный чек
Вернуть товар можно в течение 14 дней, но не учитывается день приобретения товара.
Главное - храните чеки. После того как вы обнаружите, что продукты, которые вы купили - просроченные, смело можете идти в магазин с чеком и потребовать вернуть вам деньги или заменить товар на свежий.
Если вы обнаружили просроченный или испорченный пищевой продукт на полке магазина, об этом обязательно следует уведомить администрацию заведения и потребовать убрать его с продажи. Целесообразно также попросить проверить всю партию товаров, чтобы другие покупатели не отравились, ведь продукты могли попасть в магазин уже испорченными.
Эксперт говорит, что вернуть средства за испорченный товар могут и не сразу. В частности, согласно законодательству, если у продавца нет в наличии нужной суммы, то он обязан вернуть средства в течение 7 дней.
Если администрация магазина не обращает внимания на ваши рекомендации, а ваше право как потребителя было нарушено, следует обращаться на горячую линию Госпродпотребслужбы по номеру: (044) 364-77-80.
Какие товары не подлежат возврату
К товарам не подлежащим обмену или возврату относятся:
- Лекарственные препараты
- Предметы сангигиены
- Фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага
- Корсетные товары
- Парфюмерно-косметические изделия
- Детские мягкие игрушки
- Зубные щетки
- Аппараты для бритья
- Расчески и щетки массажные
- Перчатки
- Ткани
- Ковровые изделия (метражные)
- Белье нательное и постельное
- Носки
- Товары в аэрозольной упаковке
- Печатные издания
- Видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью
- Парики
- Товары для новорожденных
- Инструменты для маникюра и педикюра
- Ювелирные изделия из драгоценных металлов
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