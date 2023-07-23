"Верните мне деньги": что делать, если вы купили некачественный товар

Иногда случается так, что в магазинах на полках стоит некачественный товар, у которого уже истек срок годности. Чаще это продукты питания. Если вы купили такой товар, то следует знать, как защитить свои права и вернуть деньги.

Об этом сообщили на странице Госпродпотребслужбы в Facebook .

На что имеет право потребитель

Защита прав потребителей основывается на статье 42 Конституции Украины, согласно которой "государство защищает права потребителей, осуществляет контроль качества и безопасности товаров продукции и всех видов услуг и работ".

Заместитель начальника управления защиты прав Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области Ольга Баюк рассказала, что каждый потребитель имеет право на надлежащее качество продукции, безопасность продукции и судебную защиту.

Если товар надлежащего качества, то его можно вернуть только в определенных случаях:

если товар не использовался

сохранен товарный вид

сохраненный чек

Вернуть товар можно в течение 14 дней, но не учитывается день приобретения товара.

Главное - храните чеки. После того как вы обнаружите, что продукты, которые вы купили - просроченные, смело можете идти в магазин с чеком и потребовать вернуть вам деньги или заменить товар на свежий.

Если вы обнаружили просроченный или испорченный пищевой продукт на полке магазина, об этом обязательно следует уведомить администрацию заведения и потребовать убрать его с продажи. Целесообразно также попросить проверить всю партию товаров, чтобы другие покупатели не отравились, ведь продукты могли попасть в магазин уже испорченными.

Эксперт говорит, что вернуть средства за испорченный товар могут и не сразу. В частности, согласно законодательству, если у продавца нет в наличии нужной суммы, то он обязан вернуть средства в течение 7 дней.

Если администрация магазина не обращает внимания на ваши рекомендации, а ваше право как потребителя было нарушено, следует обращаться на горячую линию Госпродпотребслужбы по номеру: (044) 364-77-80.

Какие товары не подлежат возврату

К товарам не подлежащим обмену или возврату относятся: