"Поверніть мені гроші": що робити, якщо ви купили неякісний товар
Інколи трапляється так, що у магазинах на полицях стоїть неякісний товар, у якого вже закінчився термін придатності. Найчастіше це продукти харчування. Якщо ви купили такий товар, то варто знати, як захистити свої права та повернути гроші.
Про це повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook.
На що має право споживач
Захист прав споживачів ґрунтується на статті 42 Конституції України, згідно з якою "держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю товарів продукції та всіх видів послуг і робіт".
Заступниця начальника управління захисту прав Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Ольга Баюк розповіла, що кожен споживач має право на належну якість продукції, на безпеку продукції та на судовий захист.
Якщо товар належної якості, то його можна повернути лише в певних випадках:
- якщо товар не використовувався
- збережено товарний вигляд
- збережений чек
Повернути товар можна протягом 14 днів, але не враховується день придбання товару.
Головне - зберігайте чеки. Після того, як ви виявите, що продукти, які ви купили - прострочені, сміливо можете йти в магазин з чеком і вимагати повернути вам гроші або ж замінити товар на свіжий.
Якщо ви виявили прострочений чи зіпсований харчовий продукт на полиці магазину, про це обов’язково слід повідомити адміністрацію закладу та вимагати прибрати його з продажу. Доцільно також попросити перевірити усю партію товарів, щоби інші покупці не отруїлися, адже продукти могли потрапити до магазину вже зіпсованими.
Експерт каже, що повернути кошти за зіпсований товар можуть і не відразу. Зокрема, згідно з законодавством, якщо у продавця немає в наявності потрібно суми, то він зобов'язаний повернути кошти протягом 7 днів.
У випадку, коли адміністрація магазину не звертає уваги на ваші рекомендації, а ваше право як споживача було порушено, слід звертатися на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером: (044) 364-77-80.
Які товари не підлягають поверненню
До товарів які не підлягають обміну, або поверненню відносяться:
- Лікарські засоби
- Предмети сангігієни
- Фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір
- Корсетні товари
- Парфумерно-косметичні вироби
- Дитячі м’які іграшки
- Зубні щітки
- Апарати для гоління
- Гребінці та щітки масажні
- Рукавички
- Тканини
- Килимові вироби (метражні)
- Білизна натільна і постільна
- Шкарпетки
- Товари в аерозольній упаковці
- Друковані видання
- Відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом
- Перуки
- Товари для немовлят
- Інструменти для манікюру та педикюру
- Ювелірні вироби з дорогоцінних металів
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