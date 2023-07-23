"Поверніть мені гроші": що робити, якщо ви купили неякісний товар

Інколи трапляється так, що у магазинах на полицях стоїть неякісний товар, у якого вже закінчився термін придатності. Найчастіше це продукти харчування. Якщо ви купили такий товар, то варто знати, як захистити свої права та повернути гроші.

Про це повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook .

На що має право споживач

Захист прав споживачів ґрунтується на статті 42 Конституції України, згідно з якою "держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю товарів продукції та всіх видів послуг і робіт".

Заступниця начальника управління захисту прав Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Ольга Баюк розповіла, що кожен споживач має право на належну якість продукції, на безпеку продукції та на судовий захист.

Якщо товар належної якості, то його можна повернути лише в певних випадках:

якщо товар не використовувався

збережено товарний вигляд

збережений чек

Повернути товар можна протягом 14 днів, але не враховується день придбання товару.

Головне - зберігайте чеки. Після того, як ви виявите, що продукти, які ви купили - прострочені, сміливо можете йти в магазин з чеком і вимагати повернути вам гроші або ж замінити товар на свіжий.

Якщо ви виявили прострочений чи зіпсований харчовий продукт на полиці магазину, про це обов’язково слід повідомити адміністрацію закладу та вимагати прибрати його з продажу. Доцільно також попросити перевірити усю партію товарів, щоби інші покупці не отруїлися, адже продукти могли потрапити до магазину вже зіпсованими.

Експерт каже, що повернути кошти за зіпсований товар можуть і не відразу. Зокрема, згідно з законодавством, якщо у продавця немає в наявності потрібно суми, то він зобов'язаний повернути кошти протягом 7 днів.

У випадку, коли адміністрація магазину не звертає уваги на ваші рекомендації, а ваше право як споживача було порушено, слід звертатися на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером: (044) 364-77-80.

Які товари не підлягають поверненню

До товарів які не підлягають обміну, або поверненню відносяться: