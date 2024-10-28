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Как постирать рюкзак, чтобы он не потерял форму и цвет: эффективные способы

Понедельник 28 октября 2024 19:30
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Как постирать рюкзак, чтобы он не потерял форму и цвет: эффективные способы Как правильно стирать рюкзак (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Рюкзак - это незаменимый аксессуар как для школы или работы, так и для путешествий. Чтобы рюкзак служил дольше и выглядел аккуратно, его следует время от времени тщательно стирать.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Martha Stewart рассказывает, как с помощью нескольких простых шагов вы легко сможете вернуть чистоту своему любимому рюкзаку.

Как стирать рюкзак в машинке

  • Сначала проверьте этикетку - подходит ли рюкзак для машинной стирки.
  • Выньте все вещи из рюкзака и откройте все карманы.
  • Обработайте пятна пятновыводителем, нанесите его на загрязненные участки и подождите 10 минут.
  • Положите рюкзак в сетчатую сумку для стирки и закройте ее.
  • Выберите деликатный цикл стирки с теплой водой и добавьте хорошее моющее средство.
  • После стирки извлеките рюкзак из сумки и повесьте его вверх дном для просушки.

Как сделать глубокую очистку для рюкзаков с плесенью

Если в вашем рюкзаке появился запах плесени, используйте следующий метод:

  • Проверьте этикетку инструкций по уходу и убедитесь, что рюкзак можно стирать.
  • Очистите все отделы и карманы.
  • Тестируйте рюкзак на цветостойкость перед применением отбеливателя (особенно для нейлоновых изделий).
  • Смешайте раствор со ⅓ стакана отбеливателя на 4 литра воды и замочите рюкзак на 10 минут.
  • Извлеките рюкзак из раствора, положите в сетчатую сумку для стирки и выберите деликатный цикл.
  • После завершения стирки дайте рюкзаку полностью высохнуть, открыв все застежки.

Ручная стирка рюкзака

Если нет доступа к стиральной машине, не беда - рюкзак можно постирать вручную:

  • Прежде всего, очистите все карманы и отделения.
  • Перед использованием отбеливателя протестируйте рюкзак на цветостойкость.
  • Смешайте ⅓ стакана отбеливателя с 4 литрами воды и замочите рюкзак на 10 минут.
  • После этого растворите в воде ложку моющего средства, положите рюкзак в раствор и хорошенько его промойте.
  • Тщательно промойте рюкзак чистой водой, чтобы убрать остатки моющего средства.
  • Подвесьте вверх дном, чтобы он хорошо просох.

Как часто нужно стирать рюкзак

Частота стирки рюкзака зависит от его использования. Если рюкзак ежедневно сопровождает вас в транспорте, классах или офисах и имеет продукты, следует стирать его раз в месяц. Для более легкого использования (например, в машине или дома) достаточно стирки раз в семестр.

Советы по поддержанию чистоты рюкзака

Для предотвращения частой стирки важно правильно ухаживать за рюкзаком. Удаляйте крошки и мелкую грязь между стирками с помощью дезинфицирующих салфеток. Используйте водоотталкивающий спрей для защиты материала от грязи и воды, но только после полного высыхания рюкзака.

Раньше мы писали, какие есть 3 способа качественно постирать стельки и уничтожить пятна и запах.

Читайте также о 7 распространенных ошибках при ручной стирке, которых следует избегать.

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