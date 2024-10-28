Как постирать рюкзак, чтобы он не потерял форму и цвет: эффективные способы
Рюкзак - это незаменимый аксессуар как для школы или работы, так и для путешествий. Чтобы рюкзак служил дольше и выглядел аккуратно, его следует время от времени тщательно стирать.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Martha Stewart рассказывает, как с помощью нескольких простых шагов вы легко сможете вернуть чистоту своему любимому рюкзаку.
Как стирать рюкзак в машинке
- Сначала проверьте этикетку - подходит ли рюкзак для машинной стирки.
- Выньте все вещи из рюкзака и откройте все карманы.
- Обработайте пятна пятновыводителем, нанесите его на загрязненные участки и подождите 10 минут.
- Положите рюкзак в сетчатую сумку для стирки и закройте ее.
- Выберите деликатный цикл стирки с теплой водой и добавьте хорошее моющее средство.
- После стирки извлеките рюкзак из сумки и повесьте его вверх дном для просушки.
Как сделать глубокую очистку для рюкзаков с плесенью
Если в вашем рюкзаке появился запах плесени, используйте следующий метод:
- Проверьте этикетку инструкций по уходу и убедитесь, что рюкзак можно стирать.
- Очистите все отделы и карманы.
- Тестируйте рюкзак на цветостойкость перед применением отбеливателя (особенно для нейлоновых изделий).
- Смешайте раствор со ⅓ стакана отбеливателя на 4 литра воды и замочите рюкзак на 10 минут.
- Извлеките рюкзак из раствора, положите в сетчатую сумку для стирки и выберите деликатный цикл.
- После завершения стирки дайте рюкзаку полностью высохнуть, открыв все застежки.
Ручная стирка рюкзака
Если нет доступа к стиральной машине, не беда - рюкзак можно постирать вручную:
- Прежде всего, очистите все карманы и отделения.
- Перед использованием отбеливателя протестируйте рюкзак на цветостойкость.
- Смешайте ⅓ стакана отбеливателя с 4 литрами воды и замочите рюкзак на 10 минут.
- После этого растворите в воде ложку моющего средства, положите рюкзак в раствор и хорошенько его промойте.
- Тщательно промойте рюкзак чистой водой, чтобы убрать остатки моющего средства.
- Подвесьте вверх дном, чтобы он хорошо просох.
Как часто нужно стирать рюкзак
Частота стирки рюкзака зависит от его использования. Если рюкзак ежедневно сопровождает вас в транспорте, классах или офисах и имеет продукты, следует стирать его раз в месяц. Для более легкого использования (например, в машине или дома) достаточно стирки раз в семестр.
Советы по поддержанию чистоты рюкзака
Для предотвращения частой стирки важно правильно ухаживать за рюкзаком. Удаляйте крошки и мелкую грязь между стирками с помощью дезинфицирующих салфеток. Используйте водоотталкивающий спрей для защиты материала от грязи и воды, но только после полного высыхания рюкзака.