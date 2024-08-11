Возвращение Олега Винника. Украинцы лютуют из-за внезапного поступка певца

"Сюрприз" от певца - что известно

Недавно официальная руководительница фан-клуба артиста Валерия Барон объявила, что Винник возвращается в шоу-бизнес с новой песней. Релиз трека запланирован уже на 23 августа.

И возвращение певца Валерия назвала "подарком". Релиз, как оказалось, не случайно наметили на канун Дня Независимости.

"Сенсация! Мы дождались! 23 августа на всех платформах Олег Винник с премьерой песни "Мої Люди"! Встречайте подарок ко Дню Независимости Украины и всем нам от нашего маэстро! Все будет OV!", - писала Барон.

Винник возвращается на сцену (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Как реагирует сеть

Почти сразу после "сенсационной" новости от Барон сеть "взорвалась" реакциями. Даже под ее постом в Facebook появилось немало комментариев. Конечно, не все они были положительными.

В частности, пользователи пишут:

"Пусть сидит в Германии и лечится"

"Нам таких подарков не надо, спасибо"

"А кто ждал?".

Реакция на пост Барон (скриншоты)

В пабликах и Telegram каналах ситуация аналогичная. Юзеры негативно отреагировали на новость о возвращении Винника и пишут:

"Пусть запихнет свои подарки далеко и надолго"

"Кому он нужен"

"Деньги кончились".

Как украинцы реагируют на возвращение Винника (скриншоты)

Более того, Барон уже начала отвечать на хейт и защищать Винника. Она заявила, что певец начал лечение еще до начала полномасштабной войны. Также Валерия написала, что в Украине Виннику "нет места, где жить".

"И не лечиться уехал, а вернулся домой. Человек уже более 20 лет проживает исключительно в Германии, является резидентом этой страны и не имеет в Украине места, где жить. Учите матчасть, а потом разводите "зраду". А все, что он заработал, оттдал ребятам на передовую. Эта цифра превышает 0,5 млн евро. Норм так. Все ради Победы. Может уже хватит искать врагов среди друзей", - заявила руководитель фан-клуба артиста.

Реакция Барон (скриншоты)