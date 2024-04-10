Возвращение IKEA в Украину: в шведской компании сделали заявление

Шведский ритейлер IKEA, крупнейший в мире мебельный продавец, изучает все возможности возврата на украинский рынок.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Delo.ua.

Что в IKEA говорят о возвращении в Украину

В ответ на обращение украинских журналистов представители IKEA заявили, что компания пытается оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность.

Вместе с тем, шведы подтверждают высокую заинтересованность в украинском рынке.

"ІКЕА остается высоко заинтересованным на украинском рынке. Пока компания делает все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность. Когда все необходимые аспекты будут налажены, IKEA вновь сможет предложить ассортимент своих решений для дома как можно большего количества людей в Украине", - сказали в компании.

Однако, когда именно в Украине снова откроются официальные магазины IKEA, в компании говорить не берутся.

Что известно об IKEA в Украине

IKEA около 15 лет пыталась войти на украинский рынок.

В 2020 году компания наконец-то официально запустила онлайн-продажи в нашу страну, а в 2021-м был открыт первый физический магазин в Киеве (в ТРЦ Blockbuster Mall).

После начала полномасштабного вторжения ритейлер приостановил работу.

Более того, компания отказалась от использования древесины украинского происхождения для изготовления своей мебели из-за "невозможности проверить легальность древесины" после 24 февраля 2022-го.

Напомним, что в начале марта этого года МИД обратился в IKEA с призывом возвращаться в Украину, поставив шведской компании в пример одну из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex, бренды которой (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие) недавно снова работают в нашей стране.

"IKEA, очередь за вами", - призвали в МИД Украины.