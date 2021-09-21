Іжа від раку: кухар склав простий рецепт корисної страви

Зате немає нічого поганого у шматку м’яса птиці раз-два на тиждень - особливо, якщо його доповнити овочами.

Зокрема, дослідження показують, що червоне м’ясо (яловичина, свинина, баранина) та оброблене м’ясо, наприклад, ковбаса, можуть збільшити ризик раку товстої кишки. Тому його слід уникати, якщо це можливо.

Якщо людина корисно не харчується, то у неї збільшуються ризики онкології.

Як приготувати корисну їжу, вживання якої може запобігти онкологічним захворюванням - читайте далі у нашому матеріалі.

Картопля з курятиною - "страва від раку"

Лікарі спробували створити страву, яка максимально убереже вас від хвороб. І ось один з варіантів меню, який підготували експерти Німецького фонду боротьби з раком (Stiftung Deutsche Krebshilfe).

Така "страва від раку", рецепт якої є на сайті фонду, розрахована на чотирьох осіб. Для неї знадобляться такі інгредієнти:

400 г солодкої картоплі

4 столові ложки оливкової олії

1 лимон

сіль, чорний перець

Спочатку потрібно помити та очистити картоплю і нарізати скибочками товщиною приблизно 1,5 см. Важливо маринувати шматочки в мисці з оливковою олією, сіллю, чорним перцем і цедрою лимона. Потім викладіть скибочки на деко, застелене папером для випічки, і випікайте в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 25 хвилин.

Наступний етап - це приготування курятини. Для цього потрібно:

4 курячі грудки зі шкірою

3 столові ложки оливкової олії

1 зубчик часнику

чебрець, сіль та чорний перець

Курячі грудки промийте холодною водою, обсушіть заправити сіллю та перцем. Потім нагрійте оливкову олію на сковороді та обсмажте курячу грудку зі шкірою на середньому вогні. Переверніть м’ясо приблизно через вісім хвилин, додайте часник і чебрець. Поставте деко в духовку, розігріту до 160 градусів, і залиште його там на 10 хвилин.

Також добре приготувати цвітну капусту. Під час тушкування можна додати 20 г імбиру, 2 зубчики часнику, перець, столову ложку томатної пасти, дрібку меленого коріандру, 400 мл кокосового молока, 100 г горіхів кеш'ю, с іль, трохи олії, лимон та зелень коріандру

Потім насолоджуйтесь корисною для здоров'я стравою!