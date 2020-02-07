Повалій у інвалідному візку злякала прихильників: що сталося

Таїсія Повалій стривожила своїх прихильників після того, як виставила знімок в інвалідному візку
Таїсія Повалій серйозно налякала своїх шанувальників новим знімком, який вона виклала в Instagram. На фото співачка знаходиться в лікарні і сидить в інвалідному кріслі. При цьому на ній надіта медична маска.
У підписі до фото співачка розповіла, що у неї сталася проблема з ногою. При цьому ніякої конкретики в її словах не було. Вона дала зрозуміти, що це якась стара її проблема з ногою.
"О, Боги, і тут моя Нога!!! Минуле хапає мене за ноги. Друзі!!! Вперед і тільки вперед!!!", - написала артистка.
Таїсія Повалій (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)
Повалій також зазначила, що у неї не пішов весь день. Спочатку в будинку зіпсувалася кавоварка, яка перестала варити каву і просто потекла. Коли домовилися про налагодження кавомашини, то завантажили її в автомобіль, але ворота гаража не відкрилися, і її чоловік Ігор Ліхута не зміг виїхати з дому.
Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.
Скріншоти з Instagram