Мощная вспышка на Солнце: Землю накроет магнитная буря красного уровня

Что такое магнитная буря

Солнечные вспышки - это мощные всплески энергии, которые исходят от Солнца. Линия магнитного поля Солнца напрягается и ломается и это приводит к массивным взрывам.

Внутренние реакции Солнца в виде выбросов солнечной массы и вспышек на поверхности, в результате которых энергия рассеивается от Солнца во всех направлениях, включая Землю, - называют солнечными или магнитными бурями. Столкнувшись с магнитосферой Земли, эти выбросы провоцируют геомагнитную активность.

Выбросы - это энергия из заряженных частиц (протоны и электроны), которые двигаются в пространстве на очень большой скорости. Когда эти частицы достигают Земли, они начинают взаимодействовать с магнитным полем и атмосферой нашей планеты, что может вызвать различные эффекты.

При сильных магнитных бурях можно наблюдать такое явление, как полярное сияние. Также эти вспышки могут влиять на работу радиосвязи, провоцировать сбой в работе GPS, спутников и в электросетях.

Когда будет магнитная буря

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря накроет Землю 21 и 22 сентября.

21 сентября она достигнет К-индекса 6, а 22 сентября - К-индекса 7. Это соответствует показателям бури красного уровня.

23 сентября активность пойдет на спад, хотя удержится на К-индексе 4, что соответствует показателям умеренной магнитной бури.

22 сентября Землю накроет сильная магнитная буря (скриншот)

Как магнитная буря влияет на человека

Ученые провели немало исследований, которые подтверждают данные о взаимосвязи магнитных бурь и ухудшений самочувствия человека.

Самую большую опасность бури представляют для астронавтов, которые находятся за пределами защитного экрана земной атмосферы. Для них есть риск воздействия высокого уровня радиации, что в разы может увеличить вероятность развития рака.

И хотя среди ученых нет единого мнения о влиянии магнитных бурь на самочувствие человека, именно в такие дни люди чаще жалуются на головные боли, общее ухудшение самочувствия, упадок сил, нарушение концентрации и проблемы с психологическим состоянием. Также в дни магнитных бурь возрастает обращение к медикам, в частности - к кардиологам.

Общие рекомендации врачей на такие дни: