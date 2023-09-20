Потужний спалах на Сонці: Землю накриє магнітна буря червоного рівня

Що таке магнітна буря

Сонячні спалахи - це потужні сплески енергії, що йдуть від Сонця. Лінія магнітного поля Сонця напружується і ламається і це призводить до потужних вибухів.

Внутрішні реакції Сонця у вигляді викидів сонячної маси та спалахів на поверхні, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю, називають сонячними або магнітними бурями. Зіткнувшись із магнітосферою Землі, ці викиди провокують геомагнітну активність.

Викиди - це енергія із заряджених частинок (протони та електрони), які рухаються у просторі на дуже великій швидкості. Коли ці частинки досягають Землі, вони починають взаємодіяти з магнітним полем та атмосферою нашої планети, що може спричинити різні ефекти.

За сильних магнітних бурях можна спостерігати таке явище, як полярне сяйво. Також ці спалахи можуть впливати на роботу радіозв'язку, провокувати збій у роботі GPS, супутників та електромереж.

Коли буде магнітна буря

Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря накриє Землю 21 та 22 вересня.

21 вересня вона досягне К-індексу 6, а 22 вересня - К-індексу 7. Це відповідає показникам бурі червоного рівня.

23 вересня активність піде на спад, хоча утримається на К-індексі 4, що відповідає показникам помірної магнітної бурі.

22 вересня Землю накриє сильна магнітна буря (скриншот)

Як магнітна буря впливає на людину

Вчені провели чимало досліджень, які підтверджують дані про взаємозв'язок магнітних бур та погіршення самопочуття людини.

Найбільшу небезпеку бурі становлять для астронавтів, які знаходяться за межами захисного екрану земної атмосфери. Для них є ризик впливу високого рівня радіації, що може в рази збільшити ймовірність розвитку раку.

І хоча серед учених немає єдиної думки про вплив магнітних бур на самопочуття людини, саме в такі дні люди частіше скаржаться на головний біль, загальне погіршення самопочуття, занепад сил, порушення концентрації та проблеми з психологічним станом. Також у дні магнітних бур зростає звернення до медиків, зокрема до кардіологів.

Загальні рекомендації лікарів на такі дні: