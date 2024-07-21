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Мощный обряд на богатство. Сделайте это на августовское Новолуние, чтобы деньги полились рекой

Воскресенье 21 июля 2024 12:07
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Мощный обряд на богатство. Сделайте это на августовское Новолуние, чтобы деньги полились рекой Как провести ритуал на привлечение денег (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Любовь Блажко
Эксперт: Лия Лагуз

Новолунием называют фазу Луны, когда ее эклиптическая долгота практически совпадает с эклиптической долготой Солнца. То есть, это означает, что Солнце, Луна и Земля находятся примерно на одной прямой, и в августе 2024 года новая Луна приходится на 4 августа. В этот день стоит сделать мощный ритуал, который поможет привлечь в вашу жизнь больше денег.

Как активизировать энергию финансов на Новолуние и что для этого нужно, эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала астролог Лия Лагуз.

Что означает новолуние

По словам эксперта, новолуние символизирует новый цикл и новые возможности. В это время энергия обновления и роста находится на пике, что делает его идеальным моментом для запуска финансовых намерений и ритуалов. Также считается, что заложенные в новолуние желания и цели имеют больше шансов на успешное исполнение.

Специалист поделилась мощным ритуалом на активизацию денежного потока на Новолуние, который является одним из ее самых любимых.

Мощный обряд на богатство. Сделайте это на августовское Новолуние, чтобы деньги полились рекойДенежный ритуал на Новолуние в августе 2024 (Фото: freepik.com)

Что за ритуал и что для него нужно

  • Совершать этот ритуал необходимо в первое время нового месяца.
  • Потребуются несколько монет, миска с водой и свеча.
  • Зажгите свечу и поставьте ее рядом с миской. Бросьте монеты в воду, говоря: "Как Луна растет, так и мое богатство растет".
  • Представляйте, как ваши возможности увеличиваются.
  • Оставьте монеты в воде на всю ночь под светом новолуния, а к утру вытяните их и положите в кошелек или в то место, где храните деньги.

Почитайте подробнее, как Полнолуние и Новолуние влияют на нашу жизнь.

Также узнайте, что не следует делать после заката - это поможет избежать неудач.

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