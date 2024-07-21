Мощный обряд на богатство. Сделайте это на августовское Новолуние, чтобы деньги полились рекой
Новолунием называют фазу Луны, когда ее эклиптическая долгота практически совпадает с эклиптической долготой Солнца. То есть, это означает, что Солнце, Луна и Земля находятся примерно на одной прямой, и в августе 2024 года новая Луна приходится на 4 августа. В этот день стоит сделать мощный ритуал, который поможет привлечь в вашу жизнь больше денег.
Как активизировать энергию финансов на Новолуние и что для этого нужно, эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала астролог Лия Лагуз.
Что означает новолуние
По словам эксперта, новолуние символизирует новый цикл и новые возможности. В это время энергия обновления и роста находится на пике, что делает его идеальным моментом для запуска финансовых намерений и ритуалов. Также считается, что заложенные в новолуние желания и цели имеют больше шансов на успешное исполнение.
Специалист поделилась мощным ритуалом на активизацию денежного потока на Новолуние, который является одним из ее самых любимых.
Денежный ритуал на Новолуние в августе 2024 (Фото: freepik.com)
Что за ритуал и что для него нужно
- Совершать этот ритуал необходимо в первое время нового месяца.
- Потребуются несколько монет, миска с водой и свеча.
- Зажгите свечу и поставьте ее рядом с миской. Бросьте монеты в воду, говоря: "Как Луна растет, так и мое богатство растет".
- Представляйте, как ваши возможности увеличиваются.
- Оставьте монеты в воде на всю ночь под светом новолуния, а к утру вытяните их и положите в кошелек или в то место, где храните деньги.
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