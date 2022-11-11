Украина возвращается в Херсон: ситуация в городе и области (фото, видео)

Сегодняшняя дата 11 ноября 2022 года может стать днем освобождения Херсона от российских оккупантов. Местные жители готовятся встречать Вооруженные силы Украины, хотя официально информация о деоккупации еще не подтверждена.

РБК-Украина следит за тем, что происходит в Херсоне и области.

Силы обороны уже в Херсоне

После приказа российского командования об отступлении на левый берег Днепра украинские силы стремительно занимают населенные пункты Херсонской области. По состоянию на вечер 11 ноября есть свидетельства о присутствии военных в самом областном центре.

Но еще с утром в центре города прямо перед зданием ОГА на постаменте демонтированного памятника Героям Небесной сотни появился государственный флаг. Как стало известно, его повесили партизаны.

Фото: первый украинский флаг в центре Херсона (telegram журналиста Константина Рыженко)

И уже во второй половине дня появились фото бойцов Вооруженных сил Украины в Херсоне. В частности, в микрорайоне Шуменском.

Фото: жители Херсона встречают освободителей (telegram журналиста Константина Рыженко)

Кроме того, жители города начали выходить на улицу с украинской символикой. Местные СМИ пишут, что херсонцы готовятся встречать освободителей.

Фото: херсонцы выходят на улицу, чтобы встретить ВСУ (most.ks.ua)

Официально украинская сторона не спешила говорить о заходе в Херсон. По словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, ведется "военная боевая работа, достаточно тяжелая и мощная". Хотя в Главном управлении разведки Минобороны подтвердили, что областной центр переходит под украинский контроль.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены", - отметили в разведке.

По состоянию на 17:00, стало известно, что Вооруженные силы Украины почти полностью контролируют Херсон. Но в Минобороны напомнили, что официально подтверждать и объявлять о событиях на фронте могут президент, само министерство и Генштаб.

Ситуация в городе

При отходе из Херсона российские войска подорвали тепловую электроцентраль, объект облэнерго и водоканал, в связи с чем город остался без света и воды.

"То есть сейчас, после прихода украинских сил, нужны очень серьезные стабилизационные мероприятия по обеспечению таких первоочередных нужд", - отметил депутат Херсонского городского совета Юрий Стельмашенко.

Также сообщается, что не все российские оккупанты успели покинуть Херсон, поэтомуу вынуждены переодеться в гражданскую одежду и скрываться. По данным "Центра национального сопротивления", в разных районах замечены люди с оружием, а на свалках и в других местах спрятана российская военная форма, шлемы и бронежилеты. Предполагается, что россияне могут попытаться создать картинку сопротивления ВСУ.

Антоновский мост

Утром 11 ноября стало известно, что Антоновский мост не выдержал обстрелов и разрушен. В сети появились фото и видео, на которых видно, что на нем разрушены несколько пролетов.

Фото: разрушенный Антоновский мост (suspilne.media)

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, разрушение Антоновского моста выгодно российским войскам, чтобы обезопасить себя от неожиданных ударов Вооруженных сил Украины. Но для украинской стороны он уже не имеет военной ценности и должен был быть разрушен еще 24 февраля 2022 года.

"Антоновский мост для украинской армии не имеет никакого значения, потому что переправляться через Днепр в ближайшее время никто не будет. Есть участки фронта в Запорожской области и, когда будет широкомасштабное наступление, не сегодня-завтра, а, скажем так весной, тогда может и к лучшему идти по суше именно через Запорожскую область", - отметил он.

Что происходит в области

По состоянию на данный момент Генеральный штаб подтвердил освобождение 12 населенных пунктов в Херсонской области - Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

Сегодня появилось видео поднятия украинского флага в селе Белозерка. От этого населенного пункта до Херсона по прямой менее 10 километров. Также на видео видно, что местные жители срывают российскую символику.

Кроме того, украинские силы зашли в село Чайкино (Херсонский район), а также в села Высокое и Львовские Отрубы в Бериславском районе. По состоянию на сейчас с высокой долей вероятности под контроль украинских войск переходит вся правобережная часть Херсонской области.

Фото: украинские силы заняли всю правобережную часть Херсонской области (deepstatemap.live)