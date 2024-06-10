Мощная магнитная буря снова накрывает Землю: когда будут болеть головы

Что такое магнитная буря

Взрывы и взрывы, которые происходят регулярно на Солнце, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных быстро перемещаться в пространстве, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит геомагнитная активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.

Все магнитные бури имеют классификацию. К К-индексу 5 - слабые и умеренные бури, почти незаметные для жителей Земли. От К-индекса 5 - это бури красного уровня, влияющие на самочувствие людей.

И чем выше К-индекс - тем больше влияние бури на жизнедеятельность человека. При бурях К-индекса от 7 до 9 - возможен сбой в работе техники, спутников, радиочастот, GPRS, вышек связи. А еще при таких бурях возможны северные сияния.

Что известно о ближайшей магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря красного уровня с К-индексом 6 началась в понедельник утром, 10 июня. Она продлится 2-3 дня, и по некоторым прогнозам - задержится до 12 июня. Только 13 июня магнитосфера стабилизируется.

По более ранним прогнозам специалистов, 9-11 июня нас должна была ожидать умеренная магнитная буря. Однако влияние вспышек на Солнце стало сильнее. Еще одна мощная магнитная буря накроет Землю также на этой неделе - 15 июня. Она также достигнет красного уровня К-индекса 5-6.

"Заранее предусмотреть магнитные бури мы практически не можем. Астрономы знают, что вспышки бывают, когда на солнце появляется большая группа пятен. После их появления - вспышка может произойти в любое время", пояснила преподавательница Национального центра аэрокосмического образования Людмила Марченко в комментарии для "Суспільне".

Влияние магнитной бури на человека

В мире проведено немало исследований по теме влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека и некоторые из них такую связь доказали. Магнитные бури красного уровня могут влиять на самочувствие человека и его настроение.

Поскольку Солнце и Земля имеют свои магнитные поля, они начинают взаимодействовать во время вспышек.

"Каждый из нас - носитель собственных электромагнитных полей, то есть электрокардиограмму мы можем снять благодаря тому, что кровь - электролит, и она таким образом взаимодействует с электромагнитным полем. И для людей в граничных состояниях действительно вспышка может повлечь негативные последствия. Поэтому надо себя беречь", – рассказала специалист.

В такие дни люди гораздо чаще жалуются на головные боли, ухудшение самочувствия, плохое настроение и обращаются за помощью к врачам, особенно терапевтам и кардиологам.

Самые частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Слабость

Усталость

Сонливость днем

Проблемы со сном ночью

Нарушение концентрации

Туман в голове

Быстрая утомляемость

Прыжки артериального давления

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Ухудшение настроения

Повышенная раздражительность

Проявления агрессии

Обострение хронических заболеваний

Как помочь организму защититься от магнитных бурь

На дне магнитных бурь врачи дают обычно общие рекомендации, которые могут уменьшить влияние и поддержать организм.

Что они советуют: