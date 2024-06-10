Мощная магнитная буря снова накрывает Землю: когда будут болеть головы

Активное пятно на Солнце снова вызвало сильные магнитные бури, охватившие планету уже с понедельника, 10 июня. Они будут затяжными и могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете.
Что известно об этой мощной буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Взрывы и взрывы, которые происходят регулярно на Солнце, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных быстро перемещаться в пространстве, в том числе и в сторону Земли.
Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит геомагнитная активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.
Все магнитные бури имеют классификацию. К К-индексу 5 - слабые и умеренные бури, почти незаметные для жителей Земли. От К-индекса 5 - это бури красного уровня, влияющие на самочувствие людей.
И чем выше К-индекс - тем больше влияние бури на жизнедеятельность человека. При бурях К-индекса от 7 до 9 - возможен сбой в работе техники, спутников, радиочастот, GPRS, вышек связи. А еще при таких бурях возможны северные сияния.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря красного уровня с К-индексом 6 началась в понедельник утром, 10 июня. Она продлится 2-3 дня, и по некоторым прогнозам - задержится до 12 июня. Только 13 июня магнитосфера стабилизируется.
По более ранним прогнозам специалистов, 9-11 июня нас должна была ожидать умеренная магнитная буря. Однако влияние вспышек на Солнце стало сильнее. Еще одна мощная магнитная буря накроет Землю также на этой неделе - 15 июня. Она также достигнет красного уровня К-индекса 5-6.
"Заранее предусмотреть магнитные бури мы практически не можем. Астрономы знают, что вспышки бывают, когда на солнце появляется большая группа пятен. После их появления - вспышка может произойти в любое время", пояснила преподавательница Национального центра аэрокосмического образования Людмила Марченко в комментарии для "Суспільне".
В мире проведено немало исследований по теме влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека и некоторые из них такую связь доказали. Магнитные бури красного уровня могут влиять на самочувствие человека и его настроение.
Поскольку Солнце и Земля имеют свои магнитные поля, они начинают взаимодействовать во время вспышек.
"Каждый из нас - носитель собственных электромагнитных полей, то есть электрокардиограмму мы можем снять благодаря тому, что кровь - электролит, и она таким образом взаимодействует с электромагнитным полем. И для людей в граничных состояниях действительно вспышка может повлечь негативные последствия. Поэтому надо себя беречь", – рассказала специалист.
В такие дни люди гораздо чаще жалуются на головные боли, ухудшение самочувствия, плохое настроение и обращаются за помощью к врачам, особенно терапевтам и кардиологам.
Самые частые жалобы:
На дне магнитных бурь врачи дают обычно общие рекомендации, которые могут уменьшить влияние и поддержать организм.
Что они советуют:
Ранее мы писали о том, чем грозит человечеству очень активное пятно на появившемся в мае Солнце.
А еще рассказывали, что ученые описали опасное состояние, возникающее под влиянием жары.
При подготовке материала использованы данные: Meteoagent, Космическая погода, Общественное.