Украинцев в ноябре ожидают магнитные бури: названы даты сильных ударов

Когда в ноябре ожидать магнитных бурь (коллаж РБК-Украина)

В ноябре 2023 года нас ожидает несколько магнитных бурь. Они прогнозируются разного уровня интенсивности. По словам ученых, пик солнечной активности придется на начало и конец месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.