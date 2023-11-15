Мощная магнитная буря красного уровня накроет Землю уже завтра

Сильная магнитная буря красного уровня накроет Землю уже завтра, в четверг, 16 ноября. По предварительным прогнозам, эта буря достигнет высокого уровня К-индекс 7.
Что нужно знать об этой магнитной буре и как снизить ее влияние на организм, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
На Солнце периодически возникают взрывы и всплески, которые провоцируют выбросы солнечной энергии в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.
Солнечная энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые могут быстро перемещаться в пространстве. Когда эта энергия контактирует с магнитосферой Земли, она провоцирует активность, которую и называют магнитными или солнечными бурями.
По данным ученых, магнитные бури различаются по классам и мощностям - от К-индекса 2 до К-индекса 9. Чем выше К-индекс, тем выше мощность магнитной бури, и соответственно - ее последствия.
Бури К-индекса 5 и выше могут вызывать ухудшение самочувствия у людей, сбой в работе спутников, мобильной связи, GPRS. При солнечных бурях К-индекс 7-9 могут быть полярные (северные) сияния.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, геомагнитная обстановка начала ухудшаться уже в среду, 15 ноября - магнитная буря достигла К-индекса 4.
А 16 ноября ожидается сильная вспышка - магнитная буря достигнет уровня К-индекса 7, что соответствует буре красного уровня.
17 ноября магнитная буря пойдет на спад, и магнитосфера стабилизируется. Следующую бурю красного уровня ученые прогнозируют на 22 ноября.
Магнитная буря 16 ноября (скриншот)
Существует немало исследований, которые указывают на взаимосвязь между магнитными бурями и плохим самочувствием у людей в такие дни. Обычно люди жалуются на головные боли, слабость, чаще обращаются за помощью к медикам, особенно к кардиологам.
Частые жалобы:
Однако самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск получить воздействие высоких уровней радиации, а это в разы повышает вероятность возникновение рака.
Медики дают общие рекомендации на такие случаи:
Придерживаться нормального графика дня
Полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов)
Полноценно питаться и исключить острую, вредную и соленую пищу, алкоголь
Больше отдыхать, не перенапрягаться физически и эмоционально
Совершать прогулки на свежем воздухе, делать зарядку, проветривать помещение
Облегчить состояние помогут травяные чаи, свежий воздух, плавание, контрастный душ, отдых. При необходимости - нужно обратиться за помощью к врачу.
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